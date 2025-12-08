Éder Militão sofre lesão, desfalca Real por até quatro meses e coloca em risco presença na Copa Estadão Conteúdo 08.12.25 12h28 O Real Madrid confirmou que Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda, com comprometimento do tendão proximal. A previsão inicial é de afastamento entre três e quatro meses. O zagueiro deixou a partida contra o Celta antes dos 30 minutos, sem condições de apoiar a perna no chão. A lesão ocorre no momento em que Militão havia retomado sequência de jogos após dois anos marcados por cirurgias e longos períodos de recuperação. Caso o prazo se confirme, o defensor deve voltar apenas em abril, perdendo grande parte da temporada, incluindo fases importantes da Champions e duelos decisivos pela LaLiga. O cenário também preocupa a seleção brasileira. A última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo ocorre em março, e Militão dificilmente estará disponível. A ausência pode comprometer sua presença no Mundial, que começa em junho. No Real Madrid, o impacto é imediato. O clube já enfrenta instabilidade defensiva e agora perde novamente um jogador que havia recuperado ritmo e contribuído para dar equilíbrio ao setor. Segundo o departamento médico, a lesão ocorreu em um movimento defensivo de rotina. O histórico recente reforça a apreensão. Militão sofreu duas rupturas de ligamento cruzado entre 2023 e 2024 e chegou a admitir que cogitou encerrar a carreira após o segundo problema. Mesmo assim, voltou a atuar em alto nível até o novo imprevisto. A lesão de Militão deve preocupar Xabi Alonso, que está ameaçado no cargo e precisa conviver com a sombra de Zidane e Klopp. O Real também viu o Barcelona, seu principal rival na busca pelo título da La Liga, abrir quatro pontos na liderança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Éder Militão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40