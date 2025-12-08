Éder Militão sofre lesão, desfalca Real por até quatro meses e coloca em risco presença na Copa

O Real Madrid confirmou que Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda, com comprometimento do tendão proximal. A previsão inicial é de afastamento entre três e quatro meses. O zagueiro deixou a partida contra o Celta antes dos 30 minutos, sem condições de apoiar a perna no chão.

A lesão ocorre no momento em que Militão havia retomado sequência de jogos após dois anos marcados por cirurgias e longos períodos de recuperação. Caso o prazo se confirme, o defensor deve voltar apenas em abril, perdendo grande parte da temporada, incluindo fases importantes da Champions e duelos decisivos pela LaLiga.

O cenário também preocupa a seleção brasileira. A última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo ocorre em março, e Militão dificilmente estará disponível. A ausência pode comprometer sua presença no Mundial, que começa em junho.

No Real Madrid, o impacto é imediato. O clube já enfrenta instabilidade defensiva e agora perde novamente um jogador que havia recuperado ritmo e contribuído para dar equilíbrio ao setor. Segundo o departamento médico, a lesão ocorreu em um movimento defensivo de rotina.

O histórico recente reforça a apreensão. Militão sofreu duas rupturas de ligamento cruzado entre 2023 e 2024 e chegou a admitir que cogitou encerrar a carreira após o segundo problema. Mesmo assim, voltou a atuar em alto nível até o novo imprevisto.

A lesão de Militão deve preocupar Xabi Alonso, que está ameaçado no cargo e precisa conviver com a sombra de Zidane e Klopp. O Real também viu o Barcelona, seu principal rival na busca pelo título da La Liga, abrir quatro pontos na liderança.