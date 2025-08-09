Éder Militão marca golaço de antes do meio de-campo em jogo-treino do Real Madrid Estadão Conteúdo 09.08.25 10h48 O zagueiro Éder Militão foi o destaque na primeira partida do Real Madrid na pré-temporada, diante do Leganés, com portões fechados. O brasileiro surpreendeu ao arriscar uma finalização de trás do meio-campo e marcar um golaço em jogo-treino realizado nesta sexta-feira. O chute de longa distância encobriu o goleiro adversário e deu início à reação merengue na vitória por 4 a 1, de virada, no centro de treinamentos de Valdebebas. Brahim Díaz, Huijsen e Pitarch também anotaram para o conjunto da capital espanhola. Apesar de todo o mistério adotado pelo técnico Xabi Alonso acerca da atividade, o jogador publicou o vídeo com o gol em suas redes sociais. Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, o zagueiro mostra que está cada vez mais próximo do retorno. Militão ficou oito meses afastado após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco em novembro de 2024, retornando aos gramados no início de julho, na semifinal do Mundial de Clubes contra o PSG. O Real Madrid segue a preparação para a próxima temporada, que começa oficialmente no dia 19 de agosto, com a estreia contra o Osasuna, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Antes disso, os merengues realizam um amistoso no dia 12, contra o WSG Tirol, da Áustria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Éder Militão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo 09.08.25 5h13