Edenílson evita 'culpar' o VAR pelo vice-campeonato do Inter

O término do Campeonato Brasileiro foi triste para o Internacional. Após a derrota do Flamengo, o Colorado dependia das próprias forças para ficar com a taça, mas acabou no empate sem gols no Beira-Rio.

Nesta sexta-feira, um dos destaques do Colorado, o volante Edenílson comentou sobre a perda da taça e principalmente do VAR, que foi o personagem na reta final do torneio nos duelos do Inter.

‘É muito difícil falar do VAR. Porque não tem um critério único, muitas vezes é interpretativo e vai de cada árbitro. Eu acho que melhoraria muito se tivesse um critério único, que não tivesse essa discussão de 'foi ou não foi', para um foi, para outro não foi. Mas assim, também concordo que houve erros a nosso favor, não é que eu estou chorando por causa disso, mas acho que para o bem do nosso futebol, dos nossos campeonatos, seria legal a gente adotar um critério só para não ter tanta discussão assim’.

‘É difícil, não vou mentir que a gente tem uma chavinha na cabeça, porque não tem. Eu mesmo não dormi ainda, pensando no jogo, estou virado. Mas a gente tem que saber que tem que seguir em frente, a gente tem que batalhar, tem que procurar ver onde errou. Como eu falei, não podemos nos apegar somente ao VAR aqui, ao VAR ali, um lance aqui, um lance ali, a gente tem que saber onde errou, porque perdeu também por alguns erros’, prosseguiu.

Vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o Internacional, que liderou o torneio até a penúltima rodada, encerrou a competição com 70 pontos, um a menos que o Flamengo.