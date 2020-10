Duplas de Palmeiras e Flamengo e Vinícius Júnior: Tite convoca Seleção para encarar Venezuela e Uruguai

Dando continuidade ao projeto Copa do Mundo de 2022, Tite convocou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira, na sede da CBF, para os jogos contra Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias. Os destaques ficam para as duplas de Palmeiras e Flamengo, com as novas chamadas de Weverton, Gabriel Menino, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram nas primeiras rodadas, além do retorno de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

> Confira a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas Próximo de estar recuperado de lesão no no ombro esquerdo, Alisson, do Liverpol e o habitual titular de Tite, está convocado. No ataque, outro a retornar é Gabriel Jesus, do Manchester City, que também ficou de fora das primeiras rodadas por questões físicas - Matheus Cunha é quem tinha sido selecionado para o seu lugar, anteriormente. No meio, Athur (Juventus) volta à lista.

As partidas serão disputadas no Morumbi e no Estádio Centenário - nesta ordem. Até aqui, o Brasil, líder, está com seis pontos em dois jogos, assim como a Argentina, que está uma posição atrás por conta do saldo de gols.

Veja a lista completa de convocados:

GOLEIROSAlisson - LiverpoolEderson - Manchester CityWeverton - Palmeiras

LATERAISDanilo - JuventusGabriel Menino - PalmeirasRenan Lodi - Atlético de MadridAlex Telles - Manchester United

ZAGUEIROSThiago Silva - ChelseaMarquinhos - Paris Saint-GermainÉder Militão - Real MadridRodrigo Caio - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro - Real MadridFabinho - LiverpoolArthur - JuventusDouglas Luiz - Aston VillaEverton Ribeiro - FlamengoPhilippe Coutinho - Barcelona

ATACANTES

Neymar - Paris Saint-GermainEverton - BenficaGabriel Jesus - Manchester CityVinícius Júnior - Real MadridRoberto Firmino - LiverpoolRicharlison - Everton