Dudu tem estreia tímida, mas Atlético-MG vence e coloca Inter na zona de queda do Brasileirão

No duelo antes da pausa de um mês para o Mundial, o Atlético-MG fez seu dever de casa nesta quinta-feira, na Arena MRV. Com gol contra de Vitão e um de Júnior Santos, o time mineiro superou o Internacional pelo placar de 2 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão. Vindo do rival Cruzeiro, o atacante Dudu fez uma estreia tímida e passou em branco nos 70 minutos que permaneceu em campo.

Foi o oitavo jogo sem perder do Atlético-MG, que encostou no G-6 - zona de classificação para a pré-Libertadores - ocupando a oitava colocação, com 18 pontos. Do outro lado, o Internacional vive um jejum de seis jogos sem vencer e passará a pausa na zona de rebaixamento, em 17º, com 11 pontos.

O jogo começou quente. O Internacional tentou surpreender o Atlético-MG com uma pressão na saída de bola. Com 10 minutos, Bruno Tabata carimbou a trave mineira. Aos poucos, o time da casa foi equilibrando e também carimbou o travessão, em um belo chute de Rony de fora da área. Depois, o panorama se inverteu.

Aproveitando o erro na saída de bola gaúcha, Scarpa driblou o goleiro e Vitão em cima da linha tirou de cabeça. Entretanto, aos 29, ao tentar cortar o cruzamento de Rubens, o próprio zagueiro acabou marcando contra, abrindo o placar para o Atlético-MG. Até a ida ao intervalo, o duelo ficou equilibrado, com muitas disputas no meio de campo.

O Internacional voltou com a mesma postura de pressionar nos minutos iniciais. Borré recebeu na área e Everson se esticou todo para evitar o gol. Depois, o atacante colombiano parou na trave. Assim como no primeiro tempo, o Atlético-MG foi equilibrando a partida aos poucos, porém desperdiçou boas chances, com erros de passes.

Querendo renovar o fôlego, Cuca promoveu mudanças, como a saída de Dudu, que fazia sua estreia, e passou em branco. Na reta final, o Internacional ensaiou outra pressão, mas quem brilhou foi Everson, que voou para pegar a cabeçada de Juninho. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Igor Gomes serviu Júnior Santos, que bateu por de baixo das pernas de Anthoni para sacramentar a vitória mineira.

Agora o Brasileirão fará uma pausa devido a disputa do Mundial de Clubes e voltará somente em julho. O Internacional irá receber o Vitória, no Beira-Rio, enquanto o Atlético-MG visitará o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens (Vitor Hugo); Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony (Caio Paulista), Hulk (Júnior Santos) e Dudu (Igor Gomes). Técnico: Cuca.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa); Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Prado) e Bruno Henrique (Yago); Bruno Tabata (Enner Valencia), Borré (Ricardo Mathias) e Wesley. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Vitão, contra, aos 29 minutos do primeiro tempo; Júnior Santos, aos 46 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rony, Gustavo Scarpa, Everson e Natanael (Atlético-MG); Bruno Tabata, Ronaldo e Aguirre (Internacional).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$1.126.472,86.

PÚBLICO - 24.781 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (SP).