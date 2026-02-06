Dorival perde reforço Kaio César e Hugo lesionados para a sequência de jogos do Corinthians Estadão Conteúdo 06.02.26 19h07 Dorival Júnior teve duas notícias ruins nesta sexta-feira. O técnico do Corinthians foi informado que o lateral Hugo e o atacante Kaio César sofreram lesões na vitória de quinta-feira, por 3 a 0, sobre o Capivariano, na Neo Química Arena e vão desfalcar o time nas próximas rodadas. Sem determinar um prazo para o retorno aos gramados, o clube informou que exames diagnosticaram uma lesão no menisco medial do joelho direito de Hugo, que deverá ser submetido à cirurgia, enquanto Kaio César sofreu um problema muscular na coxa e já iniciou tratamento. Dos dois atletas, Kaio César disputava uma vaga no time titular, que vai enfrentar o Palmeiras, domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Hugo era o reserva imediato de Bidu na lateral-esquerda. Dorival Júnior encerra os preparativos para o clássico neste sábado pela manhã, com o último treino no CT Joaquim Grava. O Corinthians é o quarto colocado do Paulistão, com 11 pontos, após seis rodadas disputadas. São três vitórias, dois empates e uma derrota. O Palmeiras, com 12, é o vice-líder, atrás apenas do Novorizontino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06