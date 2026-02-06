Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dorival perde reforço Kaio César e Hugo lesionados para a sequência de jogos do Corinthians

Estadão Conteúdo

Dorival Júnior teve duas notícias ruins nesta sexta-feira. O técnico do Corinthians foi informado que o lateral Hugo e o atacante Kaio César sofreram lesões na vitória de quinta-feira, por 3 a 0, sobre o Capivariano, na Neo Química Arena e vão desfalcar o time nas próximas rodadas.

Sem determinar um prazo para o retorno aos gramados, o clube informou que exames diagnosticaram uma lesão no menisco medial do joelho direito de Hugo, que deverá ser submetido à cirurgia, enquanto Kaio César sofreu um problema muscular na coxa e já iniciou tratamento.

Dos dois atletas, Kaio César disputava uma vaga no time titular, que vai enfrentar o Palmeiras, domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Hugo era o reserva imediato de Bidu na lateral-esquerda.

Dorival Júnior encerra os preparativos para o clássico neste sábado pela manhã, com o último treino no CT Joaquim Grava. O Corinthians é o quarto colocado do Paulistão, com 11 pontos, após seis rodadas disputadas. São três vitórias, dois empates e uma derrota. O Palmeiras, com 12, é o vice-líder, atrás apenas do Novorizontino.

