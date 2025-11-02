Dorival Jr. festeja melhora do Corinthians e evita falar sobre possível vaga na Libertadores Estadão Conteúdo 02.11.25 19h53 Com a vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, o Corinthians subiu para o 9º lugar no Brasileiro, com 42 pontos, e está cinco atrás do Fluminense, primeiro time que garante vaga na Libertadores. Apesar da ascensão, o técnico Dorival Jr. não quis falar sobre a possibilidade de se classificar para o torneio continental. "Confesso que nós não tínhamos abordado esse olhar à frente, porque era uma situação que incomodava, nos dava muita preocupação", afirmou o técnico, sobre o passado não tão distante do time, que chegou a estar mais próximo da zona do rebaixamento do que da vaga na Libertadores. "Os resultados não apareciam e não acompanhavam o que acontecia em campo. É uma realidade que passamos. Agora, é um momento diferente, não temos que mudar nada." O técnico afirmou que um fator para a evolução recente do Corinthians é ter menos jogadores com problemas físicos. "Um dado importante que eu não havia tido antes é ter o elenco todo à disposição. Isso graças aos departamentos médico e físico do clube, que nos proporcionaram isso, no momento mais importante do ano", afirmou ele, ressaltando que o time conseguiu mais uma partida sem sofrer gol. "Se não me engano são 34 partidas aqui e metade sem tomar gols." "Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente, mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição", afirmou Dorival Jr. Memphis, que encerrou um jejum de nove jogos sem marcar pelo Corinthians e foi determinante na vitória sobre o Grêmio, também falou sobre a sequência vitoriosa do Corinthians. "São três vitórias seguidas, como conseguimos no final do campeonato do ano passado. Se repetirmos uma sequência como essa, podemos brigar pela Copa do Brasil e por coisas importantes no Brasileirão", afirmou o holandês à Globo. "Quando você ganha jogos, a equipe tem mais confiança. Quando temos confiança, podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo. A equipe está focada, muito focada", completou o camisa 10. O Corinthians volta a jogar no Brasileiro na quarta-feira, quando vai ao interior paulista encarar o Red Bull Bragantino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol COrinthians Dorival Júnior: Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Juventude e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14