Dorival Jr. festeja melhora do Corinthians e evita falar sobre possível vaga na Libertadores

Com a vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, o Corinthians subiu para o 9º lugar no Brasileiro, com 42 pontos, e está cinco atrás do Fluminense, primeiro time que garante vaga na Libertadores. Apesar da ascensão, o técnico Dorival Jr. não quis falar sobre a possibilidade de se classificar para o torneio continental.

"Confesso que nós não tínhamos abordado esse olhar à frente, porque era uma situação que incomodava, nos dava muita preocupação", afirmou o técnico, sobre o passado não tão distante do time, que chegou a estar mais próximo da zona do rebaixamento do que da vaga na Libertadores. "Os resultados não apareciam e não acompanhavam o que acontecia em campo. É uma realidade que passamos. Agora, é um momento diferente, não temos que mudar nada."

O técnico afirmou que um fator para a evolução recente do Corinthians é ter menos jogadores com problemas físicos. "Um dado importante que eu não havia tido antes é ter o elenco todo à disposição. Isso graças aos departamentos médico e físico do clube, que nos proporcionaram isso, no momento mais importante do ano", afirmou ele, ressaltando que o time conseguiu mais uma partida sem sofrer gol. "Se não me engano são 34 partidas aqui e metade sem tomar gols." "Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente, mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição", afirmou Dorival Jr.

Memphis, que encerrou um jejum de nove jogos sem marcar pelo Corinthians e foi determinante na vitória sobre o Grêmio, também falou sobre a sequência vitoriosa do Corinthians. "São três vitórias seguidas, como conseguimos no final do campeonato do ano passado. Se repetirmos uma sequência como essa, podemos brigar pela Copa do Brasil e por coisas importantes no Brasileirão", afirmou o holandês à Globo. "Quando você ganha jogos, a equipe tem mais confiança. Quando temos confiança, podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo. A equipe está focada, muito focada", completou o camisa 10.

O Corinthians volta a jogar no Brasileiro na quarta-feira, quando vai ao interior paulista encarar o Red Bull Bragantino.