Dorival diz que Sport aproveitou erro do Corinthians e projeta sequência difícil no Brasileiro Estadão Conteúdo 21.09.25 21h27 Após perder para o lanterna do Brasileiro neste domingo, o Corinthians tenta a reabilitação contra o líder do campeonato, o Flamengo, na Neo Química Arena. Em seguida, enfrenta o Inter (13º colocado) em Porto Alegre e o Mirassol (quarto) novamente em casa. Na avaliação do técnico Dorival Jr., essa sequência é tão complicada quanto o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. "É um campeonato difícil em todos os sentidos, dentro e fora de casa", afirmou o técnico. "Não serão jogos simples, assim como não foi contra o Sport. Nos preparamos bem e não demos tanta condição de vitória para eles, mas eles souberam aproveitar." Para Dorival Jr., o gol que definiu a derrota do Corinthians foi resultado de um erro do time. "A partir do gol, acabou o jogo. Um erro foi fatal e nos tirou oportunidade de um grande resultado", afirmou o técnico. "Enfrentamos um Sport que vinha crescendo e evoluindo. Não faltou luta, entrega e dedicação", completou Dorival, que fez questão de ressaltar que o time foi valente, mas não foi tecnicamente brilhante. Na avaliação do volante Maycon, o Corinthians competiu bem, sofrendo uma pressão inicial, mas depois conseguiu controlar o jogo na Ilha do Retiro. "Na volta do segundo tempo tomamos o gol, depois fomos para cima e tentamos o empate. Essas pequenas desatenções do nosso time resumem o campeonato", afirmou o jogador na saída de campo. "Perdemos algumas oportunidades e não conseguimos fazer o resultado. No final de semana teremos uma batalha muito forte e temos que sair com a vitória", completou Maycon, referindo-se ao jogo contra o Flamengo. Com 29 pontos, o Corinthians está em décimo lugar do Brasileiro, a sete pontos do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time está nas semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas apenas em dezembro.