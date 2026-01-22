Dorival dispara contra a arbitragem e prega cautela em retorno de Memphis: 'Ainda é muito cedo'

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Santos nesta quinta-feira, 22, no clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Depois do jogo, o técnico Dorival Júnior reclamou do desempenho da arbitragem na partida, comandada por Lucas Canetto Bellote.

"Ele acabou proporcionando ao Santos duas oportunidades de gol. É lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo. E isso aconteceu muitas vezes no Campeonato Paulista", iniciou o treinador.

"Infelizmente (nossa equipe) tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada deste ano sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável", completou.

A maior reclamação do lado do Corinthians ficou por conta do lance que originou a falta a favor do Santos na reta final do confronto. O centroavante Gabigol cobrou forte e igualou a disputa aos 49 minutos do segundo tempo.

Outro que reclamou da arbitragem foi o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Após o duelo na Vila Belmiro, ele falou como o lance em questão interferiu no resultado. "Foi visível o erro dele ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo e, infelizmente, uma tomada de decisão errada ali dele acabou acarretando no gol deles", disparou o atleta.

DORIVAL É CAUTELOSO EM RETORNO DE MEMPHIS DEPAY Dorival Júnior também falou sobre um possível retorno de Memphis Depay aos gramados. O meia holandês ainda não disputou nenhuma partida com a camisa do Corinthians em 2026.

"Eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não tenhamos ele em uma partida e depois o retorno ao departamento médico. Por isso nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha a volta de uma lesão, que pode ser um complicador ao longo de toda a temporada", explicou o técnico.

Nas suas redes sociais, Memphis tem publicado imagens que o mostram se preparando para voltar a atuar pelo clube do Parque São Jorge. Ele deve ser novidade na primeira rodada do Brasileirão, no confronto entre Corinthians e Bahia, no dia 28 de janeiro.