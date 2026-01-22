Dorival dispara contra a arbitragem e prega cautela em retorno de Memphis: 'Ainda é muito cedo' Estadão Conteúdo 22.01.26 23h17 O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Santos nesta quinta-feira, 22, no clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Depois do jogo, o técnico Dorival Júnior reclamou do desempenho da arbitragem na partida, comandada por Lucas Canetto Bellote. "Ele acabou proporcionando ao Santos duas oportunidades de gol. É lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo. E isso aconteceu muitas vezes no Campeonato Paulista", iniciou o treinador. "Infelizmente (nossa equipe) tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada deste ano sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável", completou. A maior reclamação do lado do Corinthians ficou por conta do lance que originou a falta a favor do Santos na reta final do confronto. O centroavante Gabigol cobrou forte e igualou a disputa aos 49 minutos do segundo tempo. Outro que reclamou da arbitragem foi o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Após o duelo na Vila Belmiro, ele falou como o lance em questão interferiu no resultado. "Foi visível o erro dele ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo e, infelizmente, uma tomada de decisão errada ali dele acabou acarretando no gol deles", disparou o atleta. DORIVAL É CAUTELOSO EM RETORNO DE MEMPHIS DEPAY Dorival Júnior também falou sobre um possível retorno de Memphis Depay aos gramados. O meia holandês ainda não disputou nenhuma partida com a camisa do Corinthians em 2026. "Eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não tenhamos ele em uma partida e depois o retorno ao departamento médico. Por isso nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha a volta de uma lesão, que pode ser um complicador ao longo de toda a temporada", explicou o técnico. Nas suas redes sociais, Memphis tem publicado imagens que o mostram se preparando para voltar a atuar pelo clube do Parque São Jorge. Ele deve ser novidade na primeira rodada do Brasileirão, no confronto entre Corinthians e Bahia, no dia 28 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00