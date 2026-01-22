Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dorival dispara contra a arbitragem e prega cautela em retorno de Memphis: 'Ainda é muito cedo'

Estadão Conteúdo

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Santos nesta quinta-feira, 22, no clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Depois do jogo, o técnico Dorival Júnior reclamou do desempenho da arbitragem na partida, comandada por Lucas Canetto Bellote.

"Ele acabou proporcionando ao Santos duas oportunidades de gol. É lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo. E isso aconteceu muitas vezes no Campeonato Paulista", iniciou o treinador.

"Infelizmente (nossa equipe) tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada deste ano sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável", completou.

A maior reclamação do lado do Corinthians ficou por conta do lance que originou a falta a favor do Santos na reta final do confronto. O centroavante Gabigol cobrou forte e igualou a disputa aos 49 minutos do segundo tempo.

Outro que reclamou da arbitragem foi o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Após o duelo na Vila Belmiro, ele falou como o lance em questão interferiu no resultado. "Foi visível o erro dele ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo e, infelizmente, uma tomada de decisão errada ali dele acabou acarretando no gol deles", disparou o atleta.

DORIVAL É CAUTELOSO EM RETORNO DE MEMPHIS DEPAY Dorival Júnior também falou sobre um possível retorno de Memphis Depay aos gramados. O meia holandês ainda não disputou nenhuma partida com a camisa do Corinthians em 2026.

"Eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não tenhamos ele em uma partida e depois o retorno ao departamento médico. Por isso nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha a volta de uma lesão, que pode ser um complicador ao longo de toda a temporada", explicou o técnico.

Nas suas redes sociais, Memphis tem publicado imagens que o mostram se preparando para voltar a atuar pelo clube do Parque São Jorge. Ele deve ser novidade na primeira rodada do Brasileirão, no confronto entre Corinthians e Bahia, no dia 28 de janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Corinthians

Dorival Júnior
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

22.01.26 18h08

FUTEBOL

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

22.01.26 17h25

luto

Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15)

22.01.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra

Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão

22.01.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda