Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dória pede rescisão de contrato ao São Paulo por ameaças de torcedores a familiares

Esta é a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. A primeira foi em 2015, quando fez 18 jogos e marcou dois gols pelo time tricolor.

Estadão Conteúdo

O zagueiro Dória solicitou ao São Paulo a rescisão de seu contrato e não deve mais jogar pelo clube. O defensor alega que ele e seus familiares foram alvo de ameaças de torcedores por meio das redes sociais. O atleta já se despediu do elenco e a situação se encaminha para o fim do vínculo.

Dória foi bastante criticado pela torcida após falhas na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e também no empate por 1 a 1 com o Millionarios, da Colômbia, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Aos 31 anos, Dória foi anunciado em janeiro para reforçar o sistema defensivo são-paulino. Ele assinou contrato até dezembro de 2027. A informação do pedido de rescisão foi divulgado pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

Inicialmente na reserva, Dória ganhou espaço entre os titulares após a lesão de Rafael Tolói e o abandono de Arboleda do elenco. Desde que o zagueiro ganhou sequência como entre os 11 iniciais, o São Paulo acumula sete partidas sem vencer, atuando em seis oportunidades. Ele soma 18 jogos e 1 gol marcado.

Com a iminente saída de Dória, a lesão de Rafael Tolói e a incerteza sobre Arboleda, a tendência é que o São Paulo vá ao mercado atrás de um zagueiro para reforçar o setor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Dória

rescisão

ameaças

torcedores
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci

Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros

21.05.26 12h40

FUTEBOL

STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras

Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo

21.05.26 12h02

Carlos Ferreira

Castro, pé de anjo

21.05.26 10h45

futebol

Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso'

Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA

21.05.26 10h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional

Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão

20.05.26 23h04

mais esporte

Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista

Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes

21.05.26 10h06

futebol

Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso'

Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA

21.05.26 10h13

FUTEBOL

Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol'

O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa

21.05.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda