Dória ignora crise política e aposta no peso do São Paulo: 'Não pensei duas vezes' Ao ser questionado sobre a instabilidade institucional, Dória tratou o tema com pragmatismo e foco no futebol Estadão Conteúdo 13.01.26 16h22 Zagueiro Dória, do São Paulo (Rubens Chiri / São Paulo FC) Apresentado nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o zagueiro Dória voltou ao São Paulo com um discurso que misturou convicção, experiência e identificação. Em meio a perguntas sobre a crise política do clube, o defensor de 31 anos deixou claro que o contexto extracampo não foi obstáculo para aceitar a proposta. "Não tem como falar não para um clube como o São Paulo", afirmou, logo no início da coletiva. Ao ser questionado sobre a instabilidade institucional, Dória tratou o tema com pragmatismo e foco no futebol. Para ele, o papel do jogador é claro e não comporta distrações. "Minha questão é trabalhar, jogar futebol e fazer meu melhor para ter resultado positivo. No futebol, tudo se resolve com resultado positivo", disse, reforçando a ideia de que vitórias são a melhor resposta. O zagueiro foi além e destacou o tamanho do São Paulo no cenário do futebol, afirmando que qualquer dúvida em aceitar a proposta seria um erro. "Se tem um jogador no mundo que pensa duas vezes para vir ao São Paulo, está muito errado", disparou. Na comparação, citou até mercados alternativos para reforçar que, diante do Tricolor, não há espaço para hesitação. Mesmo com a votação de impeachment do presidente Julio Casares no horizonte, Dória minimizou o impacto do momento político no dia a dia do elenco. "A única maneira de responder, dar alegria para a torcida, é vencer", afirmou. Para o defensor, especulações e ruídos externos não podem contaminar o ambiente interno, que deve ser blindado pelo trabalho diário. Com vivência em clubes do Brasil e do exterior, Dória lembrou que já enfrentou situações semelhantes em outros lugares, inclusive no Botafogo e no futebol mexicano. "São coisas normais no mundo do futebol", disse, antes de reforçar a responsabilidade dos atletas. "Quem erra e quem acerta, somos nós. Temos de estar concentrados no nosso trabalho." O retorno ao São Paulo também trouxe um lado mais emocional ao discurso. Dória revelou surpresa ao reencontrar o ambiente do clube e as pessoas que fazem parte da rotina no CT. "Foi uma sensação que eu não sabia que eu precisava até sentir", contou, citando funcionários antigos e o clima familiar como elementos marcantes da volta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Dória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50