Dono de clube árabe revela cheque em branco para Messi: Ofereci 1,4 bilhão de euros por ano

O craque argentino Lionel Messi rejeitou uma oferta astronômica do futebol saudita quando estava de saída do PSG. Isso é o que revelou Anmar Al Haili, presidente do Al-Ittihad.

O mandatário afirmou que chegou a oferecer "um cheque em branco" para Messi em 2023. No entanto, o atleta argentino preferiu vestir a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos. As declarações de Anmar Al Haili repercutiram em jornais da Espanha nesta quarta, 14, como o Marca e o Mundo Deportivo.

"Se Messi aceita fechar com o Al-Ittihad, eu lhe ofereceria um contrato no qual poderia ganhar a quantidade que quisesse, pela duração que quisesse, até mesmo vitalício. Ter o Messi na Arábia Saudita, vestindo a nossa camisa, não significa nada a nível econômico para mim. Quero Messi porque eu teria o melhor jogador da história do futebol", disse o presidente do clube saudita.

"Sim, eu o contatei antes, quando terminou o contrato com o PSG. Eu ofereci 1,4 bilhão de euros por ano, mas ele rejeitou porque sua família preferia os Estados Unidos. Eu o respeito, e o Al-Ittihad sempre lhe abrirá as portas, ele pode vir quando quiser", complementou.

Messi tem contrato com o Inter Miami até a temporada de 2028. Ele renovou o vínculo com a equipe da MLS em outubro de 2025. O craque está com 38 anos.

"Me faz muito feliz continuar aqui e dar prosseguimento a esse projeto que, além de ser um sonho, se tornou uma realidade linda - jogar nesse estádio, no Miami Freedom Park. Desde quando cheguei em Miami, estou muito feliz, estou alegre de verdade de continuar aqui", garantiu Messi ao site oficial do clube na ocasião.

Messi foi revelado pelo Barcelona em 2004 e ficou no clube catalão até 2021, quando acertou com o Paris Saint-Germain. Em 2023, definiu a transferência para o Inter Miami, mesmo diante do forte interesse do Al-Ittihad.