Djokovic permite virada de jovem croata e se despede na estreia do Roma Open Além da carência de ritmo, Djokovic ainda demonstrou durante a partida com Prizmic sofrer com um incômodo estomacal, o que colaborou para não manter o bom ritmo do primeiro set Estadão Conteúdo 08.05.26 18h46 Djokovic (Instagram @djokernole) A volta de Novak Djokovic ao circuito mundial de tênis já mirando Roland Garros durou somente uma partida. Recuperado de lesão no ombro que o tirou de três Masters seguidos e confiante em fazer grande campanha no Roma Open, a nível ATP 1000 e onde tem seis títulos, o sérvio sofreu com a falta de ritmo e acabou eliminado pelo jovem croata Dino Prizmic, parciais de 6/2, 2/6 e 4/6 no Foro Itálico. O tenista de apenas 20 anos protagonizou a principal zebra da competição italiana. Foi, também, seu segundo grande resultado da carreira do 79º do ranking mundial na ainda breve carreira nas quadras. Ele tem outro triunfo diante de um Top 10, ao superar o norte-americano Ben Shelton recentemente no Masters 1000 de Madrid, na Espanha. Além da carência de ritmo, Djokovic ainda demonstrou durante a partida com Prizmic, seu fã confesso, sofrer com um incômodo estomacal, o que colaborou para não manter o bom ritmo do primeiro set, quando se impôs para fechar com tranquilos 6/2. Mais inteiro, Prizmic assumiu o comando da partida e voltou a colocar a Croácia na terceira rodada do Roma Open após três anos, com soberanos 6/2 e 6/4. Desde 2023, com Borna Coric, que o país não ia tão longe no Masters 1000. "Para mim, é difícil dizer (sobre a grande vitória), tenho muito respeito pelo Novak. Ele é meu ídolo, então foi uma ótima partida para mim hoje", disse Prizmic, emocionado e extremamente feliz. "Joguei de forma incrível, quero manter o foco e estar pronto para a próxima. No primeiro set, ele jogou de forma incrível e, no final do set, tentei encontrar meu jogo e consegui, então foi muito, muito bom." Apesar de ter perdido, Djokovic foi o alvo central dos jornalistas em Roma e teve de explicar em sua coletiva o que vem sentindo antes e Roland Garros. Ele admitiu que a preparação está prejudicada para o segundo Grand Slam do ano. "Não me lembro da última vez que tive, nos últimos anos, uma preparação em que não tive nenhum tipo de problema físico ou de saúde antes do torneio. Uma espécie de nova realidade com a qual tenho que lidar", lamentou. "Vim para jogar uma partida ou mais. Infelizmente, foi apenas uma. Tudo bem, estou satisfeito pelo menos por ter lutado até o fim. Quero agradecer ao público. Foi incrível mais uma vez. Quer dizer, o apoio e o amor que tenho recebido, é algo que não dou como certo", agradeceu. Também felicitou Prizmic. "Quero parabenizar Dino. Merecidamente o vencedor hoje." Ele terminou o bate-bate descontraído esbanjando confiança de que pode chegar em Roland Garros em melhor ritmo. "Não sei, mas espero que sim", completou, sorrindo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Roma Novak Djokovic Dino Prizmic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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