Djokovic desiste do Aberto de Madri por causa de lesão: 'Infelizmente não poderei competir' Djokovic, não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells Estadão Conteúdo 17.04.26 8h46 O sérvio Novak Djokovic está fora do Aberto de Madri. Um dos jogadores mais vencedores da história do tênis, o veteranno competidor de 38 anos anunciou a sua desistência nesta sexta-feira por causa de uma lesão persistente. "Madri, infelizmente não poderei competir no Aberto de Madri este ano", escreveu o atual número quatro do ranking da ATP nesta sexta-feira em suas redes sociais. "Continuo minha recuperação para voltar em breve. Até logo!", completou. Djokovic, não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells. Ele também não esteve presente no Aberto de Miami por causa de uma lesão no ombro direito e acabou ficando de fora do Masters de Monte Carlo. Detentor de três títulos em Madri, a sua ausência é um desfalque de peso. Em entrevista ao canal espanhol Movistar+ ele já sinalizava com a possibilidade de não jogar o torneio da capital da Espanha por estar com "um pouco de dificuldade física". A organização do torneio lamentou a sua ausência e emitiu um comunicado sobre a não participação de Djoko. "Esperamos vê-lo de volta o mais breve possível para que possamos desfrutar do seu tênis como tantas vezes fizemos na Caja Mágica." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Madri Djokovic desistência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Bundesliga e AFC Champions League movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.04.26 7h00 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07