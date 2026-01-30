Djokovic bate Sinner em jogo de 5 sets e faz a 11ª final do Australian Open contra Alcaraz

Novak Djokovic derrotou Jannik Sinner em um jogo disputado de cinco sets e garantiu sua 11ª decisão do Australian Open. O sérvio nunca perdeu uma final em Melbourne. A vitória contra o italiano durou 4h12, com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4.

Na partida que definirá o campeão, o adversário já está confirmado. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu favoritismo, apesar de sofrer com cãibras, e superou o alemão Alexander Zverev em um duelo de 5h27, também por 3 sets a 2. A final do torneio acontece neste domingo.

Além de avançar para a final, a vitória de Djokovic sobre Sinner equilibrou o retrospecto entre os dois tenistas. O sérvio agora soma cinco triunfos contra seis resultados negativos diante do italiano.

A Batalha de Djokovic e Sinner

O duelo entre os dois tenistas, que já foram campeões do Grand Slam australiano, foi marcado pelo equilíbrio desde o início. O número dois do mundo, Novak Djokovic, levou a melhor e assegurou mais uma decisão na Austrália.

Em busca do tricampeonato, Sinner conquistou uma quebra de serviço logo no segundo game da primeira parcial, abrindo 3 a 0. Com um saque eficiente e sem cometer erros, o italiano administrou a vantagem e fechou a disputa em 6/3.

Conforme o esperado, Djokovic reagiu imediatamente. Usando uma variação eficaz de golpes e boa movimentação de fundo de quadra, o sérvio dominou a partida. Ele dificultou o serviço do adversário no quarto game e venceu o segundo set por 6/3.

Alternância no Placar

Com o placar em 1 a 1, a terceira parcial foi mais estratégica. Ambos os tenistas foram precisos em suas iniciativas. O set foi decidido no décimo game, com uma quebra para o italiano, que venceu por 6/4 e retomou a vantagem em sets: 2 a 1.

A quarta parcial, que poderia ter definido o jogo para Sinner, começou de forma desfavorável para o italiano. Ele não confirmou seu saque no primeiro game, permitindo que o sérvio administrasse uma pequena vantagem. Com 5 a 4 a seu favor, Djokovic sacou, fechou o set em 6/4 e empatou novamente a partida.

No quinto e decisivo set, os tenistas entregaram seu melhor desempenho, com trocas de bolas que empolgaram o público. No sétimo game, Djokovic fez valer sua experiência e obteve uma quebra. Ele abriu vantagem em seu saque e fechou o duelo em 6/4, garantindo a vaga na final.