Djokovic bate Sinner em jogo de 5 sets e faz a 11ª final do Australian Open contra Alcaraz O sérvio confirmou vaga na decisão com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4 Estadão Conteúdo 30.01.26 11h57 Novak Djokovic derrotou Jannik Sinner em um jogo disputado de cinco sets e garantiu sua 11ª decisão do Australian Open. O sérvio nunca perdeu uma final em Melbourne. A vitória contra o italiano durou 4h12, com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4. Na partida que definirá o campeão, o adversário já está confirmado. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu favoritismo, apesar de sofrer com cãibras, e superou o alemão Alexander Zverev em um duelo de 5h27, também por 3 sets a 2. A final do torneio acontece neste domingo. Além de avançar para a final, a vitória de Djokovic sobre Sinner equilibrou o retrospecto entre os dois tenistas. O sérvio agora soma cinco triunfos contra seis resultados negativos diante do italiano. A Batalha de Djokovic e Sinner O duelo entre os dois tenistas, que já foram campeões do Grand Slam australiano, foi marcado pelo equilíbrio desde o início. O número dois do mundo, Novak Djokovic, levou a melhor e assegurou mais uma decisão na Austrália. Em busca do tricampeonato, Sinner conquistou uma quebra de serviço logo no segundo game da primeira parcial, abrindo 3 a 0. Com um saque eficiente e sem cometer erros, o italiano administrou a vantagem e fechou a disputa em 6/3. Conforme o esperado, Djokovic reagiu imediatamente. Usando uma variação eficaz de golpes e boa movimentação de fundo de quadra, o sérvio dominou a partida. Ele dificultou o serviço do adversário no quarto game e venceu o segundo set por 6/3. Alternância no Placar Com o placar em 1 a 1, a terceira parcial foi mais estratégica. Ambos os tenistas foram precisos em suas iniciativas. O set foi decidido no décimo game, com uma quebra para o italiano, que venceu por 6/4 e retomou a vantagem em sets: 2 a 1. A quarta parcial, que poderia ter definido o jogo para Sinner, começou de forma desfavorável para o italiano. Ele não confirmou seu saque no primeiro game, permitindo que o sérvio administrasse uma pequena vantagem. Com 5 a 4 a seu favor, Djokovic sacou, fechou o set em 6/4 e empatou novamente a partida. No quinto e decisivo set, os tenistas entregaram seu melhor desempenho, com trocas de bolas que empolgaram o público. No sétimo game, Djokovic fez valer sua experiência e obteve uma quebra. Ele abriu vantagem em seu saque e fechou o duelo em 6/4, garantindo a vaga na final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Sinner Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40