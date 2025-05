Djokovic avança às oitavas e vence pela 99ª vez em Roland Garros; Gauff também ganha

Djokovic havia afirmado que gostaria de assistir à final da Liga dos Campeões, que teve o Paris Saint-Germain como campeão pela primeira vez. No entanto, o sérvio teve que deixar o futebol de lado por um bom motivo: entrar em quadra para disputar a terceira rodada de Roland Garros. E não decepcionou. Neste sábado, o número 6 do mundo venceu com autoridade o austríaco Filip Misolic, atual 153º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 2h09 de partida, garantindo vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês.

Em busca do tetracampeonato em Paris, Djokovic alcançou sua 99ª vitória no saibro parisiense - uma marca que o aproxima ainda mais do seleto clube dos tenistas com 100 triunfos em um mesmo Grand Slam. Seu próximo desafio será contra o britânico Cameron Norrie, que também avançou neste sábado ao superar o compatriota Jacob Fearnley por 3 sets a 0.

O duelo contra Misolic teve momentos de equilíbrio nas trocas de bola, mas Djokovic se impôs com uma atuação precisa e experiente. Ambos os tenistas somaram 33 winners, mas o sérvio foi consideravelmente mais sólido, cometendo apenas 14 erros não forçados, contra 22 do austríaco. Misolic chegou a encaixar seis aces ao longo da partida, mas não conseguiu ameaçar o domínio de Djokovic em momento algum.

O primeiro set foi uma demonstração clara da estratégia do sérvio: agressivo desde os primeiros pontos, ele pressionou o segundo saque do rival e conseguiu a quebra no sexto game, abrindo caminho para fechar por 6/3 com segurança.

O segundo set seguiu roteiro semelhante. Djokovic quebrou novamente no início, abriu 4/2 e manteve o serviço com consistência, selando a parcial em 6/4. A confiança e o controle emocional foram evidentes - especialmente nos momentos em que Misolic tentou reagir, mas esbarrou na frieza e na técnica do ex-número 1 do mundo.

No terceiro e último set, Djokovic foi ainda mais dominante. Quebrou logo no início e, sem sofrer ameaça real, encaminhou a vitória com um tranquilo 6/2.

Na chave feminina, Coco Gauff, número 2 do ranking da WTA, também garantiu vaga nas oitavas. A jovem americana despachou a checa Marie Bouzkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1h46min de jogo. Apesar do equilíbrio no segundo set, Gauff manteve a calma no tiebreak e confirmou sua superioridade. Ela terminou a partida com 32 winners e 28 erros não forçados.

Nas oitavas, Gauff enfrentará a russa Ekaterina Alexandrova, que não teve dificuldades para vencer Veronika Kudermetova por duplo 6/2. O confronto promete exigir mais da americana, especialmente nos ralis de fundo de quadra, onde Alexandrova costuma mostrar consistência e força nos golpes.

O sábado também foi especial para o tênis brasileiro nas duplas. Orlando Luz, ao lado do croata Ivan Dodig, protagonizou uma virada emocionante para vencer os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/3, garantindo vaga nas oitavas de final.

E o próximo compromisso será justamente contra outro brasileiro: Fernando Romboli, que atua ao lado do australiano John-Patrick Smith. A parceria eliminou os franceses Arthur Cazaux e Harold Mayot por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (7/9) e 6/4. O confronto entre Luz e Romboli garante um tenista do Brasil nas quartas de final.

Na chave de duplas femininas, mais um resultado positivo para o país. Luisa Stefani, jogando ao lado da húngara Timea Babos, venceu a dupla formada por Anastasia Detiuc e Yuliia Starodubtseva por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Após um início instável, Stefani e Babos ajustaram o jogo, mostraram resiliência e conquistaram uma importante virada para seguir na disputa.