Diretoria do Círio assina parceria com Remo, Paysandu e Tuna por camisas oficiais

Nesta terça-feira (24) a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) vai oficializar a parceria com as diretorias do Remo, Tuna e Paysandu por meio do Projeto Selo do Círio. Os três principais clubes do Pará estarão, pela primeira vez, juntos lançando uma camisa oficial com o Selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2021.

“Cada clube será responsável pelo design da sua camisa, sendo que elas carregarão o Selo do Círio para atestá-las como camisas oficiais da Festa de Nazaré”, esclarece Albano Martins, coordenador da DFN. As camisas estarão à venda nas lojas dos clubes a partir de setembro, de acordo com a agenda de divulgação de cada um.

"Para nós é muito importante estar fazendo parte dos produtos oficiais do Círio, legalizando uma camisa que é simbólica para nós, alusiva ao Círio, e ainda ajudar na festividade de Nazaré", comemora Fábio Bentes, presidente do Remo.

“O Paysandu já lançava tradicionalmente a sua camisa do Círio desde o primeiro ano da marca Lobo. Fazer do nosso manto uma camisa oficial da Festa de Nazaré é uma emoção muito forte para toda a comunidade católica bicolor, sobretudo pelo significado disso, que é ajudar a realização da nossa maior expressão de fé e todos os seus projetos sociais”, diz Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

“Para a Tuna é importante colaborar com o Círio, nossa maior festa católica, mas o principal é mostrar em nossa camisa a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, com as logomarcas da Tuna e do Selo do Círio juntas”, enfatiza Graciete Maués, presidente da Tuna.

O Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelo sites www.lojinhadocirio.com.br e www.selodocirio.com.br.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio geram emprego e renda para famílias paraenses através do incentivo a micro e pequenas empresas (MPEs) locais e destina parte da arrecadação às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas as creches Sorena e Casulo, Cantinho São Rafael, Casa de Plácido, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário.

“Adquirir um produto com o ‘Selo do Círio’ confirma o seu compromisso com a Igreja de Belém e contribui para a realização da maior procissão católica do planeta e estar firmando esta parceria com os principais clubes de futebol do estado só vem agregar mais neste apoio, que sabemos será um sucesso”, destaca Albano.