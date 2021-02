90%! Diretoria da Tuna confia na contração de Eduardo Ramos; atacante do Paysandu é descartado

A Tuna Luso ainda negocia as bases salariais e outros detalhes do possível contrato do meia Eduardo Ramos com o clube. A informação foi confirmada pelo diretor cruzmaltino, Vinícius Pacheco. A Assessoria de comunicação da Tuna, porém, relatou que há confiança no acerto por parte da diretoria. "90%. Estamos só esperando ele responder", informou o assessor Luis Carlos.

O detalhe é que o prazo inicial para a resposta do jogador se encerrou na última segunda-feira (15). No entanto, o contato foi retomado e está sendo avaliado pelos representantes do atleta. O agora ex-jogador do Remo está em Goiânia e acompanha a negociação. A reportagem tentou contato com Eduardo Ramos, no entanto, não obteve sucesso, até o momento.

Eduardo é ídolo do Clube do Remo, tendo títulos estaduais e dois acessos no Baenão. Sua passagem pelo clube azulino encerrou, contudo, no início da temporada 2021. Desde então, Eduardo recebeu propostas de outros clubes. Sua preferência é permanecer em Belém, o que torna viável a proposta da Tuna, que volta ao Campeonato Paraense após um longo período.

Aliás, Eduardo também já atuou pelo Paysandu. Caso acerte com a Tuna, ele fará parte de um seleto grupo que já vestiu a camisa dos três principais clubes de Belém: Remo, Paysandu e Tuna.

Surgiram informações também a respeito de uma possível investida da Tuna para contratar o atacante Debu, do Paysandu. Vinícius Pacheco, entretanto, descartou a contratação - pelo menos, inicialmente. Debu foi colocado em disponibilidade pelo Paysandu, que tenta emprestá-lo para outro clube.