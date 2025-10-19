Diretor do Palmeiras ataca Filipe Luís e Boto: 'Que a Justiça seja firme com quem mente' Estadão Conteúdo 19.10.25 21h12 O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, classificou as declarações do técnico do Flamengo, Filipe Luís, e de José Boto, diretor do clube do Rio, como hipocrisia, falta de ética e mentiras reiteradas. No duelo de líderes do Brasileiro, o Flamengo venceu "a final antecipada" por 3 a 2 neste domingo, no Maracanã, e igualou a pontuação do rival de São Paulo. "É inaceitável que o Filipe Luís e o Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo", afirmou Anderson Barros. O Palmeiras reclama do árbitro Wilton Pereira Sampaio, afirma que houve um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas. O lateral Piquerez foi expulso após o apito final por demonstrar indignação com Sampaio. Filipe Luís minimizou as reclamações e contestou o direito do rival paulista de reclamar de arbitragens duvidosas. "Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras", afirmou o técnico. Boto também questionou a insatisfação do Palmeiras. "Se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado." Anderson Barros disse que não iria justificar a derrota culpando terceiros. "Perder ou ganhar faz parte do jogo, e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra um grande. Mas não podemos tolerar a hipocrisia", disse o diretor, acrescentando que respeita Filipe Luís pela trajetória como atleta e treinador. "Mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou." Sobre Boto, Barros disse não estar surpreso. "Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula", afirmou. "Espero que a Justiça Desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar, em busca de benefício esportivo." O dirigente disse que essa pressão precisa acabar. "O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Flamengo arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46