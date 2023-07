Dinamarca marca nos minutos finais e vence seleção chinesa

Em partida realizada neste sábado (22) pela primeira rodada da Copa do Mundo feminina, a Dinamarca venceu a China pelo placar de 1 a 0. A cabeceada de Vangsgaard garantiu a vantagem no placar para a seleção escandinava, que lidera o Grupo D da competição.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas nenhum dos times criou boas oportunidades. No total, foram sete finalizações, sendo que apenas uma foi em direção ao gol. Já na segunda etapa, as equipes adotaram uma postura mais ofensiva, com chances de abrir o placar de ambos os lados. No entanto, o resultado só foi definido nos minutos finais.

Aos 39 minutos, o técnico da Dinamarca, Lars Sondergaard substituiu Thomsen por Vangsgaard. Cinco minutos depois, em uma cobrança de escanteio, a atacante venceu a disputa aérea e cabeceou direto para no canto do gol, sem dar chance de defesa para a goleira Xu Huan.

Com a vitória, a Dinamarca marcou os mesmos três pontos da Inglaterra, que também venceu na estreia, porém a seleção escandinava assume a liderança do Grupo D por conta do critério de desempate no número de cartões. As próximas partidas do grupo serão na próxima sexta-feira (28), com os confrontos da Inglaterra contra a Dinamarca e da China contra o Haiti.