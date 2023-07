Copa do Mundo feminina: Inglaterra vence com placar magro sobre o Haiti

A Inglaterra, terceira colocada do última Copa do Mundo feminina, teve dificuldades para vencer a seleção do Haiti, que é estreante no torneio. As jogadoras inglesas dominaram o jogo e tiveram mais de 70% de posse, mas a vitória veio com o placar de apenas 1 a 0 sobre as haitianas, no jogo disputado pelo Grupo D, neste sábado (22), no Estádio de Brisbane, na Austrália.

O time europeu foi mais ofensivo desde o começo do primeiro tempo, mas encontrou uma marcação forte do Haiti, que contou ainda o bom desempenho da goleira Theus. A seleção haitiana, por sua vez, criou poucas jogadas e teve a melhor chance com um contra-ataque que assustou a goleira Earps.

O único gol da partida foi marcado aos 29 minutos da primeira etapa, após a arbitra marcar um pênalti em virtude do toque de mão da jogadora Batcheba Louis detectado pelo VAR. Stanway foi para a cobrança, Théus defendeu, mas em seguida, a juíza mandou repetir. Na segunda oportunidade, Stanway converteu e fez o placar de 1 a 0.

O Haiti tentou imprimir um novo ritmo de jogo no início do segundo tempo e criou duas oportunidades que deram trabalho para Earps. Porém, a Inglaterra passou a dominar a partida novamente após dez minutos. Ainda assim, as jogadas criadas acabavam nas mãos da goleira Théus. No outro lado, Easps, que é considera a melhor goleira do mundo, também brilhou e fez ótima defesa em uma das poucas jogadas de ataque do time haitiano.

A próxima rodada do Grupo D ocorrerá na sexta-feira (27), com os jogos da Inglaterra contra a Dinamarca e do Haiti contra a China.