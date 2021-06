Diguinho, ex-Vasco e Fluminense, chama Gabigol de 'perna de pau' em publicação na internet

Com passagem por três dos quatro grandes clubes do Rio, Diguinho deve estar com saudades de atuar no futebol carioca. Hoje no gaúcho São José, o volante provocou Gabigol em uma publicação na internet. Ao responder um internauta que relembrou dribles de Neymar em cima do ex-Fluminense, Vasco e Botafogo, Diguinho relativizou as situações. Para ele, o incomum seria ser driblado pelo 'perna de pau' e ídolo do Flamengo, Gabriel Barbosa.+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

A polêmica começou em uma publicação do Fluminense relembrando o amistoso contra a Seleção da Itália, em 2013. Na ocasião, o drible icônico de Diguinho em Pirlo, meia italiano, foi recordado pelo clube de Laranjeiras.

Em seguida, um usuário brinca com o volante e lembra as canetas desconcertantes que Diguinho levou de Neymar. Ele responde e ironiza Gabigol.

- Menino Neymar pode, né? Pior seria desse perna de pau do Gabigol.

Reprodução: Internet

Os tricolores foram ao delírio com o comentário do ex-Fluminense e chegaram chamá-lo de ídolo.