Diego Fernandes recebe aval para investimento no São Paulo condicionado a modernização Estadão Conteúdo 11.12.25 19h02 O empresário Diego Fernandes, conhecido no mundo do futebol por ter intermediado as negociações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, está à frente de uma nova proposta de investimento no São Paulo. Segundo o UOL, Fernandes está "disposto a ajudar o time", mas os futuros acordos só devem ser firmados se houver a modernização do Estatuto e a possibilidade do time se tornar clube-empresa. "Fui autorizado a falar por esse grupo que estamos prontos para investir no São Paulo - desde que o clube modernize seu Estatuto, que, até onde consta para nós, é de 1950 e extremamente ultrapassado. O modelo de eleição também é muito atrasado. Além disso, há a questão do clube-empresa. Tendo esses dois pontos resolvidos, estamos prontos para investir no São Paulo", contou ele. Diego, porém, deixou claro aos empresários que não pretende se tornar conselheiro ou presidente do time paulista. O intermediário também elogiou o modelo de SAF utilizado pelo Fluminense e deixou claro que o apresentou aos interessados. "Acho que é um momento de união. Existe um ditado famoso: 'casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão'. É preciso união dos conselheiros e pressão dos sócios para promover mudança. É impossível um clube que tem um Estatuto tão atrasado querer continuar brigando em alto nível. Existe um conflito de geração: pessoas mais velhas resistindo à mudança", disse Fernandes. O empresário deixou em evidencia a relação pessoal que tem com o time - para o qual torce desde a infância - e garantiu que os investidores também torcem para a recuperação do São Paulo. "Estou pronto para ajudar o São Paulo - eu e meus investidores. Desde que o São Paulo esteja pronto para receber a gente, com Estatuto moderno e clube-empresa. Vou colocar dinheiro do meu bolso para fazermos a pesquisa e o painel de discussão", finalizou o empresário. Até o momento, o clube não se pronunciou publicamente sobre as afirmações de Fernandes. O negociante publicou uma foto no Instagram esta semana, após uma reunião "estratégica sobre finanças, inovação, tecnologia e esportes como plataformas globais" afirmando que o "São Paulo FC também esteve na mesa". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC investimento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26