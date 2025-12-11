Diego Fernandes recebe aval para investimento no São Paulo condicionado a modernização

O empresário Diego Fernandes, conhecido no mundo do futebol por ter intermediado as negociações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, está à frente de uma nova proposta de investimento no São Paulo. Segundo o UOL, Fernandes está "disposto a ajudar o time", mas os futuros acordos só devem ser firmados se houver a modernização do Estatuto e a possibilidade do time se tornar clube-empresa.

"Fui autorizado a falar por esse grupo que estamos prontos para investir no São Paulo - desde que o clube modernize seu Estatuto, que, até onde consta para nós, é de 1950 e extremamente ultrapassado. O modelo de eleição também é muito atrasado. Além disso, há a questão do clube-empresa. Tendo esses dois pontos resolvidos, estamos prontos para investir no São Paulo", contou ele.

Diego, porém, deixou claro aos empresários que não pretende se tornar conselheiro ou presidente do time paulista. O intermediário também elogiou o modelo de SAF utilizado pelo Fluminense e deixou claro que o apresentou aos interessados.

"Acho que é um momento de união. Existe um ditado famoso: 'casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão'. É preciso união dos conselheiros e pressão dos sócios para promover mudança. É impossível um clube que tem um Estatuto tão atrasado querer continuar brigando em alto nível. Existe um conflito de geração: pessoas mais velhas resistindo à mudança", disse Fernandes.

O empresário deixou em evidencia a relação pessoal que tem com o time - para o qual torce desde a infância - e garantiu que os investidores também torcem para a recuperação do São Paulo.

"Estou pronto para ajudar o São Paulo - eu e meus investidores. Desde que o São Paulo esteja pronto para receber a gente, com Estatuto moderno e clube-empresa. Vou colocar dinheiro do meu bolso para fazermos a pesquisa e o painel de discussão", finalizou o empresário.

Até o momento, o clube não se pronunciou publicamente sobre as afirmações de Fernandes. O negociante publicou uma foto no Instagram esta semana, após uma reunião "estratégica sobre finanças, inovação, tecnologia e esportes como plataformas globais" afirmando que o "São Paulo FC também esteve na mesa".