Diego Alves trabalha com o grupo do Flamengo pela primeira vez após lesão

Após vencer o Grêmio em Porto Alegre, na noite de quinta-feira, o Flamengo treinou nesta tarde, no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Sport. A novidade na reapresentação ficou por conta do goleiro Diego Alves, que, após uma atividade específica, trabalhou com o grupo pela primeira vez desde a lesão muscular na coxa direita, informada pelo clube em 28 de dezembro.

Confira as imagens publicadas pelo Flamengo no vídeo abaixo.

A expectativa, agora, é pelo retorno do camisa 1 aos jogos. Rogério Ceni e sua comissão técnica, junto ao departamento médico, terão o final de semana para avaliar as condições do atleta para enfrentar o Leão da Ilha pela 33ª rodada.

Na tarde desta sexta-feira, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para a partida contra o Sport. #CRF pic.twitter.com/cIWhCKK1lM — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2021

Na ausência de Diego Alves, que foi titular pela última vez contra o Bahia, em 20 de dezembro, Rogério Ceni escalou seis vezes Hugo Souza (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e uma vez César (Ceará).

Caso o camisa 1 siga sem condições de atuar, Hugo será outra vez o titular do Flamengo, que reassumiu a vice-liderança do Brasileirão e mira aproximar-se do Internacional, que entra da 33ª rodada com quatro pontos de vantagem.