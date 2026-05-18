Dick Advocaat define os 26 escolhidos para defender Curaçao em sua primeira Copa do Mundo Curaçao terá pela frente a poderosa Alemanha, Equador e Costa do Marfim no Grupo E Estadão Conteúdo 18.05.26 16h22 Estreante na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, na qual espera não fazer feio, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira seus 26 convocados que terão pela frente a poderosa Alemanha, Equador e Costa do Marfim no Grupo E. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Responsável pela inédita classificação, o técnico holandês Dick Advocaat, de 78 anos, havia deixado o comando da seleção em fevereiro para cuidar da filha doente. Mas voltou recentemente após a saída de Fred Rutten e será o comandante de Curaçao no Mundial . O sucessor pediu demissão após se desentender com alguns jogadores e se descontentar com possíveis 'intromissões' da Federação de Futebol de Curaçao (FFK) em seu trabalho. Crise abafada, a seleção usou um vídeo mostrando suas belezas naturais, com o anúncio de seus convocados por um DJ como se fossem parte de letra de uma música caribenha. "Não é apenas o anúncio de uma esquadra. É uma Vibe inteira. Nos vemos na Copa do Mundo da Fifa." A estreia de Curaçao será indigesta, diante da forte tetracampeã Alemanha, dia 14 de junho. Depois, a seleção caribenha ainda desafia o Equadro (dia 20) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Costa do Marfim (25). Antes, faz amistoso com Escócia, rival do Brasil no Mundial, dia 30 de maio, e Aruba, dia 6. CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros - Bodak (SC Telstar), Doornbusch (VVV-Venlo) e Room (Miami FC) Defensores - Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (RKC Waalwijk), Floranus (PEC Zwolle), Fonville (NEC Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV) e Sambo (Sparta Rotterdã) Meio-campistas - Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Comenencia (FC Zürich), Felida (FC Den Bosch), Martha (Rotherham United), Noslin (SC Telstar) e Roemeratoe (RKC Waalwijk) Atacantes - Antonisse (AE Kifisia), Chong (Sheffield United), Goré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Margaritha (SK Beveren), Kuwas (FC Volendam), Locadia (Miami FC) e Kastaneer (Terengganu FC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção de curaçao convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35 REPERCUSSÃO 'Escandalosa' e 'bizarra': imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar O episódio aconteceu na Neo Química Arena, quando o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar 18.05.26 10h11