Di María sugere contrato vitalício para Scaloni e elogia renovação da Argentina

Estadão Conteúdo

Ángel Di María elogiou publicamente Lionel Scaloni e defendeu que o técnico permaneça no comando da seleção argentina por muitos anos. Em entrevista à TyC Sports, o ex-atacante destacou a importância do treinador não apenas pelas conquistas, mas pelo trabalho de renovação que transformou a equipe em uma referência no futebol mundial.

"Deveríamos dar a ele um contrato vitalício. Tudo o que ele conquistou, o que está fazendo com a seleção, não somente pelos títulos, mas pela quantidade de jogadores que está trazendo", afirmou Di María, ressaltando a relevância do treinador no atual ciclo da equipe.

Segundo o craque do Rosario Centra, Scaloni conseguiu ampliar a base de jogadores em alto nível, algo que fortaleceu o elenco após a conquista da Copa do Mundo. "Ele não fez só o que todos viram com a seleção principal, mas também com os jovens e com o sub-20. É algo que merece ser reconhecido", afirmou o ex-camisa 11, que deixou a equipe após a conquista da Copa América em 2024.

O treinador assumiu a Argentina em 2018 e, desde então, acumulou títulos expressivos. Sob seu comando, vieram a Copa América de 2021, a Finalíssima contra a Itália em 2022, a consagração no Mundial do Catar no mesmo ano e a Copa América de 2024. Esses troféus encerraram longos jejuns e consolidaram a equipe como potência no cenário internacional.

Além das taças, Scaloni tem se destacado pela integração de novos talentos. Di María citou Thiago Almada como exemplo do processo de renovação. O meia, que atuava na MLS, hoje é peça importante no time principal, reflexo de uma gestão que valoriza diferentes gerações.

O ciclo atual já tem outro feito relevante: a Argentina assegurou vaga para a Copa do Mundo de 2026 com antecedência, liderando as Eliminatórias sul-americanas. A equipe encerra sua participação nesta terça-feira, às 20h, contra o Equador, em Guayaquil, com o primeiro lugar garantido.

O contrato de Scaloni com a Associação de Futebol Argentino (AFA) vai até dezembro de 2026, mas a discussão sobre sua permanência no cargo tende a ganhar força. Para Di María, a resposta é clara: "Ele merece ficar por muitos anos mais. Fez de tudo para que a seleção chegasse onde está hoje".

futebol

seleção argentina

Di Maria

Lionel Scaloni
Esportes
