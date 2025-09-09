Di María sugere contrato vitalício para Scaloni e elogia renovação da Argentina Estadão Conteúdo 09.09.25 9h08 Ángel Di María elogiou publicamente Lionel Scaloni e defendeu que o técnico permaneça no comando da seleção argentina por muitos anos. Em entrevista à TyC Sports, o ex-atacante destacou a importância do treinador não apenas pelas conquistas, mas pelo trabalho de renovação que transformou a equipe em uma referência no futebol mundial. "Deveríamos dar a ele um contrato vitalício. Tudo o que ele conquistou, o que está fazendo com a seleção, não somente pelos títulos, mas pela quantidade de jogadores que está trazendo", afirmou Di María, ressaltando a relevância do treinador no atual ciclo da equipe. Segundo o craque do Rosario Centra, Scaloni conseguiu ampliar a base de jogadores em alto nível, algo que fortaleceu o elenco após a conquista da Copa do Mundo. "Ele não fez só o que todos viram com a seleção principal, mas também com os jovens e com o sub-20. É algo que merece ser reconhecido", afirmou o ex-camisa 11, que deixou a equipe após a conquista da Copa América em 2024. O treinador assumiu a Argentina em 2018 e, desde então, acumulou títulos expressivos. Sob seu comando, vieram a Copa América de 2021, a Finalíssima contra a Itália em 2022, a consagração no Mundial do Catar no mesmo ano e a Copa América de 2024. Esses troféus encerraram longos jejuns e consolidaram a equipe como potência no cenário internacional. Além das taças, Scaloni tem se destacado pela integração de novos talentos. Di María citou Thiago Almada como exemplo do processo de renovação. O meia, que atuava na MLS, hoje é peça importante no time principal, reflexo de uma gestão que valoriza diferentes gerações. O ciclo atual já tem outro feito relevante: a Argentina assegurou vaga para a Copa do Mundo de 2026 com antecedência, liderando as Eliminatórias sul-americanas. A equipe encerra sua participação nesta terça-feira, às 20h, contra o Equador, em Guayaquil, com o primeiro lugar garantido. O contrato de Scaloni com a Associação de Futebol Argentino (AFA) vai até dezembro de 2026, mas a discussão sobre sua permanência no cargo tende a ganhar força. Para Di María, a resposta é clara: "Ele merece ficar por muitos anos mais. Fez de tudo para que a seleção chegasse onde está hoje". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção argentina Di Maria Lionel Scaloni COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26