Deyverson é acusado por ex-noiva de não procurar a filha; jogador rebate

O atacante Deyverson, ex-Palmeiras, foi acusado pela cantora e ex-noiva Brunna Bernardy de não procurar a filha, que nasceu há menos de um mês. O casal havia terminado o noivado em julho do ano passado, quando Brunna estava com três meses de gestação. Segundo a serteneja em entrevista ao site "UOL", o jogador, que atualmente está no Desportivo Alavés (ESP), só teve contato com a filha durante o parto, o que é negado pelo jogador.

- Ele só veio para o parto, ficou 30 minutos e foi embora. Desde então a gente nunca mais se falou, e ele nunca mais perguntou da filha. Não tenho mais contato com ele, zero contato. Ele não pergunta mais sobre a filha, e eu não vou procurá-lo. As próprias atitudes e histórico da pessoa já dizem como ele é. Como pai, ele não se preocupa, não procura, não demonstra qualquer tipo de afeto por uma filha. Não preciso nem dizer. Responsabilidade é algo que tem que ser voluntária. Tem que partir dele - disse Brunna.

Brunna e Deyverson planejavam a gravidez na época em que moravam juntos na Espanha, mas ela afirma que foi abandonada por ele no terceiro mês da gestação. A cantora foi, inclusive, diagnosticada com depressão e foi ajudada pelo irmão Laio, pela tia Marcia e por amigas.

- Foi muito difícil. No primeiro mês após a separação, eu fui diagnosticada com depressão e emagreci seis quilos. Não esperava todo esse turbilhão. A gente tinha programado uma situação e, de repente, eu fui pega de surpresa. O medo bateu. A gestação foi planejada, e a expectativa era outra. Eu senti medo, tristeza. Mas graças a Deus eu consegui ficar bem rapidamente para focar na Angelina. Tenho meus apoios que não me deixaram segurar essa barra sozinha. São anjos - contou.

- No fim, o pai dela me ajudou a entender que eu sou mais forte do que eu imaginava. Essa foi a única ajuda que ele me deu. Não tive auxílio de ninguém da parte dele. Ele perguntou umas três ou quatro vezes como estava a filha, mas nunca se dispôs a ajudar em nada. Entramos em acordo por uma pensão e tenho essa ajuda financeira, mas como pai e apoio psicológico, não tenho apoio - declarou.

Deyverson atuando pelo Alavés, da Espanha (Foto: Divulgação / Alavés)

De acordo com o portal, o estafe de Deyverson afirmou que ele acreditava estar bloqueado pela ex-noiva e que só conseguia contato com o irmão de Brunna. A equipe do atacante também contou que ele se dispôs a pagar uma pensão por iniciativa própria. Já a cantora disse que não bloqueou o jogador e não recebeu nenhum tipo de contato do atacante.

A gestação e o fim do relacionamento inspiraram Bruna Bernardy na composição de uma nova música, que será uma espécie de continuação de "Foca na Gente", feita sobre o início do namoro com Deyverson.

- Vamos lançar essa canção no próximo mês de fevereiro contando sobre tudo o que eu passei. É uma música que relata mais uma página da minha vida. Acredito que a letra vai tocar no coração de muita gente e acredito que as mulheres vão se identificar, porque é um tema que acomete grande parte da população - destacou.

Deyverson publicou uma foto da filha Angelina pela primeira vez nas redes sociais no mesmo dia da reportagem.