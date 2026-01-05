Devin Booker acerta cesta de três no último segundo e Suns vencem Oklahoma City Thunder na NBA

Com uma cesta de três pontos convertida a 0,7 segundos do fim, Devin Booker definiu um dos jogos mais emocionantes da rodada deste domingo na NBA. O Phoenix Suns venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 105 no Mortgage Matchup Center.

No lance decisivo, o ala-armador recebeu o passe de reposição e acertou a cesta tripla, deixando sua equipe em vantagem. Para aumentar a dramaticidade, Ajay Mitchell errou o arremesso que empataria o embate no estouro do cronômetro.

O resultado positivo marcou uma bela reação dos anfitriões, que chegaram a ter uma desvantagem de 18 pontos no segundo quarto. O triunfo interrompeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas da franquia de Oklahoma.

Phoenix Suns busca recuperação na conferência

Com seis triunfos nos últimos sete compromissos, o Phoenix Suns vem se recuperando na classificação nesta temporada regular. A equipe figura na sétima colocação do Oeste, enquanto seu adversário se mantém na liderança da mesma conferência.

Na partida, Booker anotou 24 pontos e teve atuação decisiva na armação e no controle do ritmo. Jordan Goodwin foi o maior pontuador de seu time, com 26. Entre os visitantes, Shai Gilgeous-Alexander fez 25 pontos, mas não impediu o revés fora de casa.

Luka Doncic brilha e garante vitória dos Lakers

O jogador esloveno Luka Doncic fez a diferença no duelo em que o Los Angeles Lakers levou a melhor sobre o Memphis Grizzlies por 120 a 114. O confronto ocorreu neste domingo na Crypto.com Arena.

Doncic esteve muito perto de cravar um "triple-double" ao marcar 36 pontos, dar oito assistências e pegar nove rebotes. Dois arremessos triplos do atleta a pouco mais de dois minutos para o encerramento encaminharam a vitória dos anfitriões.

O astro LeBron James adicionou 26 pontos e deu dez passes decisivos, sendo um aliado de peso no resultado positivo. A equipe administrou o resultado e garantiu o triunfo diante de sua torcida.

Confira os resultados dos jogos de domingo na NBA

Os jogos deste domingo na NBA tiveram os seguintes resultados:

Cleveland Cavaliers 110 x 114 Detroit Pistons

Orlando Magic 135 x 127 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 127 x 115 Denver Nuggets

Miami Heat 125 x 106 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 115 x 141 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 108 x 105 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 98 x 115 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 120 x 114 Memphis Grizzlies

Acompanhe as partidas desta segunda-feira

Veja a agenda dos jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x New York Knicks

Boston Celtics x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Utah Jazz