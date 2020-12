Desembargador pede data para julgamento, no TJ-RJ, da eleição do Vasco do dia 7/11

Novos passos sobre a eleição do Vasco. Nesta terça-feira, o desembargador Camilo Ribeiro Ruliére pediu uma data à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) para julgamento da validade do pleito do dia 7 de novembro, vencido por Luiz Roberto Leven Siano.

Para aquele pleito acontecer, uma decisão judicial, na sexta-feira 6/11, antecipou a previsão de que fosse no dia 14 para o dia 7, sábado, 12 horas depois. A votação transcorria quando nova decisão judicial determinou a suspensão, mas a Mesa Diretora entendeu diferente e deu continuidade aos trabalhos. Nova eleição ocorreu no dia 14, com Jorge Salgado sendo o vencedor.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

A pauta a ser julgada pelo colegiado ainda não tem data. Porém, já se sabe que o evento ocorrerá de maneira virtual e a expectativa é de que seja para breve, além de indicar o vencedor do imbróglio.

Há ainda um pedido do Vasco, ainda com Alexandre Campello de mandatário, para uma terceira eleição, considerando vícios nos dois pleitos. Embora, nada tenha se confirmado, Leven Siano celebra as decisões, as entendendo como favoráveis a ele.

- O desembargador Camilo Rulière acabou de despachar. Não reconsiderou como requerido pelos golpistas, nem cogitou sobre o pedido esdrúxulo de outra eleição, mantendo a liminar que determinou eleição presencial dia 7/11 e pedindo data de julgamento para o colegiado. Vasco 3 x 0 Golpe! - tuitou.