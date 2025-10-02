Deschamps sofre com desfalques e convoca estreante do Crystal Palace para o ataque da França Estadão Conteúdo 02.10.25 14h28 O atacante do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, foi convocado pela primeira vez para integrar a seleção francesa nesta quinta-feira. Ele é a novidade da lista anunciada pelo técnico Didier Deschamps para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Azerbaijão e Islândia. O comandante francês está sofrendo com importantes ausências no ataque. Entre os jogadores machucados estão nomes como Désiré Doué, Ousmane Dembélé, e ainda Marcus Thuram. Mateta sofreu uma grave lesão na cabeça no ano passado, que exigiu 25 pontos na orelha. Ele tem sido fundamental para o excelente início de temporada do Crystal Palace. O atacante de 28 anos tem quatro gols em 10 jogos em todas as competições. Ainda invicto na Premier League, o clube londrino ocupa a terceira colocação, atrás de Liverpool e Arsenal. "Ele não é exatamente jovem, mesmo tendo passado por quase todas as seleções de base. Onde quer que jogue, tem a capacidade de marcar gols", disse Deschamps. "Ele tem um perfil interessante", completou o treinador. Mateta fez parte da seleção francesa que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris em 2024. O jogador marcou cinco gols no torneio e caiu nas graças da torcida. Mbappé encabeça a lista de atacantes convocados por Deschamps e, além de Mateta, vai ter a companhia de Bradley Barcola, Kingsley Coman, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike e Christopher Nkunku no setor ofensivo. A França recebe o Azerbaijão em 10 de outubro e joga na Islândia três dias depois. A equipe europeia lidera o Grupo D com duas vitórias em dois confrontos disputados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Europa Didier Deschamps França estreante COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 Círio de Nazaré Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos 02.10.25 12h02 Futebol Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer' Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve 02.10.25 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00