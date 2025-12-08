Derrota do Boca Juniors deixa o River Plate fora da Libertadores após 12 anos Para chegar à Libertadores, o River Plate dependia do rival Boca Juniors. A equipe de Gallardo torcia para o Boca conquistar o título do Torneio Clausura na Argentina Estadão Conteúdo 08.12.25 14h23 Boca Juniors e Racing (Instagram @racingclub) O River Plate não jogará a Copa Libertadores da América de 2026. O time comandado por Marcelo Gallardo não conseguiu a classificação para o torneio. Depois de onze participações consecutivas, o River Plate será ausência na Libertadores. A equipe irá disputar a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Para chegar à Libertadores, o River Plate dependia do rival Boca Juniors. A equipe de Gallardo torcia para o Boca conquistar o título do Torneio Clausura na Argentina. No entanto, o time xeneize foi eliminado na semifinal da competição diante do Racing, ao perder por 1 a 0 no domingo, 7. Quarto colocado no ranking nacional na Argentina, o River Plate precisava que o título do Clausura ficasse com Rosario Central, Boca Juniors ou Argentinos Juniors. O Racing está na decisão. A outra semifinal será disputada entre Gimnasia La Plata e Estudiantes. A Argentina já tem seis clubes assegurados na Libertadores do ano que vem: Lanús (campeão da Sul-Americana), Platense (campeão do Apertura), Independiente Rivadavia (campeão da Copa Argentina), Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors (pela classificação geral). A última vaga fica com o vencedor do Torneio Clausura. Além do River Plate, os times argentinos que estarão na Sul-Americana de 2026 são: Deportivo Riesta, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central e o Racing. Este último ainda pode ir para a Libertadores, deixando a vaga na Sul-Americana para o Independiente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores River Plate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40