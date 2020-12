Denílson acredita em boa vitória do São Paulo sobre o Grêmio na Copa do Brasil: 'Vai passar por cima'

Depois de uma vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, em Porto Alegre, os clubes se enfrentarão novamente nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, para definir quem irá à final da Copa do Brasil. Apesar do revés na primeira partida, o comentarista Denílson aposta em uma boa classificação do clube paulista. Para ele, a equipe de Fernando Diniz vai "passar por cima" do time de Renato Gaúcho.

>> Veja a tabela da Copa do Brasil

- 3 a 1 São Paulo. Vamos passar por cima. Vamos passar por cima - disse Denílson durante o programa "Jogo Aberto" desta manhã.

- Mas é o Grêmio, seu outro time. O seu time, digamos assim, C - brincou a apresentadora Renata Fan.

- Acabou dando o azar de pegar o São Paulo. Vamos passar por cima. Vai ser 3 a 1 para nós, fora os ameaços - completou confiante ele.

O São Paulo tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para ir à final da Copa do Brasil. Qualquer empate ou vitória do Grêmio dará a classificação aos gaúchos. Vitória do time de Diniz por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.