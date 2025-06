Dembélé recebe apoio de Mbappé por Bola de Ouro, mas pode perder jogos no Mundial de Clubes

Destaque do Paris Saint-Germain na conquista da Liga dos Campeões, o atacante Ousmane Dembélé foi cortado da seleção da França após sofrer uma lesão muscular na derrota por 5 a 4 para a Espanha, pela semifinal da Liga das Nações. O jogador será examinado pelo departamento médico do PSG, que teme perdê-lo em boa parte da disputa do Mundial de Clubes. Barcola e Lenglet também foram dispensados.

Segundo o jornal francês Le Parisien, a contusão no quadríceps da perna esquerda deverá afastar Dembélé pelo menos da fase de grupos da competição que será realizada nos Estados Unidos. Os franceses estreiam daqui oito dias, no domingo (15), diante do Atlético de Madrid, antes de enfrentarem o Botafogo (dia 19) e o Seattle Sounders (dia 23).

Com a dispensa da seleção, o atacante não defenderá a seleção do técnico Didier Deschamps na disputa do terceiro lugar da Liga das Nações, neste domingo, diante da Alemanha. Sua possível ausência no Mundial de Clubes poderá prejudicá-lo na briga pela Bola de Ouro. Dono de três títulos com o PSG na temporada e eleito o craque da Liga dos Campeões, o francês divide com Lamine Yamal o favoritismo na premiação que será realizada em setembro.

Neste sábado, Dembélé ganhou um apoio de peso na briga pelo troféu individual. Em entrevista coletiva, Kylian Mbappé defendeu o companheiro de seleção na disputa ao ser questionado se votaria nele. "Sim. É realmente necessário explicar? Agora, de quem estamos falando?" Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. Vou votar em Dembélé. Explicar significa que não está claro, quando está muito claro", afirmou o atacante do Real Madrid, embora não tenha descartado suas próprias chances de levar a premiação.

"As coisas estão evoluindo muito rápido. Os últimos vencedores mostraram isso, há jogadores sobre os quais não falamos que ganharam. A Bola de Ouro é em setembro, e muita coisa vai acontecer até lá. Mas hoje, estamos falando de Ousmane e Lamine, e é por isso que respondi à pergunta dessa forma", explicou Mbappé.