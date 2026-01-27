Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Déficit de R$ 247,8 mi em 2025 faz dívida do Corinthians subir para R$ 2,8 bi

Estadão Conteúdo

O Corinthians registrou déficit de R$ 247,8 milhões entre janeiro e novembro de 2025, conforme discriminado pelo balancete do 11º mês do ano passado, divulgado pelo clube nesta terça-feira, 27. Com isso, a dívida do clube chegou ao total de R$ 2,8 bilhões, o que corresponde ao passivo de R$ 2,151 bilhões somado aos R$ 661 milhões devidos à Caixa Econômica Federal pelo financiamento da Neo Química Arena.

Até abril, a diretoria tem de divulgar o balanço definitivo da temporada passada. Quando encerrou 2024, ainda sob o comando do agora destituído Augusto Melo, o clube do Parque São Jorge registrou déficit de R$ 181,7 milhões e dívida de R$ 2,5 bilhões.

de 2025, a maior fatia vem do clube social: R$ 204,702. O déficit do futebol, que teve receito liquida de R$ 599,501, é de R$ 43,129.

No orçamento de 2026, o Corinthians prevê fechar o ano com superávit de R$ 12 milhões. Para concretizar o plano, colocou em prática ações de corte de gastos tanto no futebol quanto no clube social.

Só em despesas com pessoal no departamento de futebol, o que inclui os jogadores, o objetivo é obter, até o final da temporada, uma diminuição de R$ 435 milhões para R$ 354 milhões, queda de R$ 81 milhões. A projeção inclui a folha atual (direitos de imagem, encargos e benefícios), seguindo a diretriz de redução de gasto. Somado a outros custos, como despesas com serviços e jogos, o corte total no futebol chegaria a R$ 90 milhões.

Por isso, a diretoria se desfez de alguns jogadores, parte deles com altos salários, neste início de ano. É o caso Caso de Maycon, Romero, Fagner, Talles Magno, Angileri, Hector Hernández e Félix Torres.

Ao incluir a folha de pagamento geral, com a inclusão de outros setores do clube, a redução prevista se mantém na mesma porcentagem: de R$ 505 milhões para R$ 410 milhões. Em busca de soluções para reduzir custos, o presidente Osmar Stábile tem mirado cortes no clube social e chegou até a cogitar a acabar com modalidades como o futsal, mas recuou após a repercussão ruim.

Para ajudar a enxugar os gastos com futebol, foi estabelecida uma meta de R$ 151 milhões em vendas de jogadores. A previsão também se apega ao valor de direitos de TV, colocado em R$ 335 milhões, embora não tenha discriminado metas esportivas, que influenciam essa conta.

Em patrocínios, o previsto é receber R$ 255 milhões, 47% a mais do que em 2025. Sem a meta de venda de jogadores, o clube espera fechar 2026 com uma receita de R$ 806 milhões, 13% superior aos R$ 711 milhões da atual temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Corinthians
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

27.01.26 16h58

FUTEBOL

Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil

Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

27.01.26 16h21

Futebol

BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu

Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano.

27.01.26 15h02

FUTEBOL

Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica

Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história

27.01.26 14h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

27.01.26 11h17

Futebol

Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números

Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025

27.01.26 12h46

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda