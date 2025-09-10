Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Decisivo contra o Brasil nas Eliminatórias, boliviano Miguelito não deve retornar ao Santos

Autor de quatro gols e quatro assistências, o atleta despertou interesse do Besiktas, da Turquia, e o Paris FC, da França

Estadão Conteúdo
fonte

Miguelito (Instagram @laverde_fbf)

Autor do gol que decretou a vitória de 1 a 0 da Bolívia sobre a seleção brasileira na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias da América do Sul, o atacante Miguelito não deve voltar a vestir a camisa do Santos. Emprestado ao América-MG, o jogador está no radar de clubes da Europa.

Apesar da má campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem se destacado. Autor de quatro gols e quatro assistências, o atleta despertou interesse do Besiktas, da Turquia, e o Paris FC, da França. Com a valorização do atacante por suas atuações nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Santos pensa em aproveitar a visibilidade para tentar efetivar uma negociação.

Agora sob a orientação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, e com as recentes contratações feitas pelo clube, a volta do atleta ao Santos é dada praticamente como descartada.

O contrato de Miguelito com a equipe da Vila Belmiro vai até junho de 2027. Sem nunca ter conseguido se firmar no time principal, o atleta de 20 anos perdeu espaço na equipe profissional com Fabio Carille e acabou indo parar no futebol mineiro por empréstimo.

INJÚRIA RACIAL Em alta após brilhar pela seleção boliviana, o jogador ficou marcado no futebol brasileiro por se envolver em um caso de racismo. Acusado por prática de injúria racial contra o atacante Alano, ele foi preso durante uma partida de sua equipe contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em maio deste ano.

Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o meia por cinco jogos na Série B. A decisão foi tomada pela Primeira Comissão Disciplinar, por três votos a dois. Miguelito foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de discriminação racial.

Miguelito se pronunciou sobre o caso e negou ter praticado injúria racial. Segundo a ESPN a expressão utilizada contra o jogador do Operário-PR foi "merda do c******'.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

seleção brasileira

Eliminatórias
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

fora da globo

Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde

Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano

10.09.25 17h29

SÉRIE B

João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão

Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul

10.09.25 17h16

SÉRIE B

Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão

Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia

10.09.25 16h15

Futebol

Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu

Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B

10.09.25 12h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol

Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém.

10.09.25 11h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira

10.09.25 7h00

Futebol

Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

10.09.25 9h57

SÉRIE B

Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão

Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia

10.09.25 16h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda