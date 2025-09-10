Decisivo contra o Brasil nas Eliminatórias, boliviano Miguelito não deve retornar ao Santos Autor de quatro gols e quatro assistências, o atleta despertou interesse do Besiktas, da Turquia, e o Paris FC, da França Estadão Conteúdo 10.09.25 18h53 Miguelito (Instagram @laverde_fbf) Autor do gol que decretou a vitória de 1 a 0 da Bolívia sobre a seleção brasileira na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias da América do Sul, o atacante Miguelito não deve voltar a vestir a camisa do Santos. Emprestado ao América-MG, o jogador está no radar de clubes da Europa. Apesar da má campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem se destacado. Autor de quatro gols e quatro assistências, o atleta despertou interesse do Besiktas, da Turquia, e o Paris FC, da França. Com a valorização do atacante por suas atuações nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Santos pensa em aproveitar a visibilidade para tentar efetivar uma negociação. Agora sob a orientação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, e com as recentes contratações feitas pelo clube, a volta do atleta ao Santos é dada praticamente como descartada. O contrato de Miguelito com a equipe da Vila Belmiro vai até junho de 2027. Sem nunca ter conseguido se firmar no time principal, o atleta de 20 anos perdeu espaço na equipe profissional com Fabio Carille e acabou indo parar no futebol mineiro por empréstimo. INJÚRIA RACIAL Em alta após brilhar pela seleção boliviana, o jogador ficou marcado no futebol brasileiro por se envolver em um caso de racismo. Acusado por prática de injúria racial contra o atacante Alano, ele foi preso durante uma partida de sua equipe contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em maio deste ano. Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o meia por cinco jogos na Série B. A decisão foi tomada pela Primeira Comissão Disciplinar, por três votos a dois. Miguelito foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de discriminação racial. Miguelito se pronunciou sobre o caso e negou ter praticado injúria racial. Segundo a ESPN a expressão utilizada contra o jogador do Operário-PR foi "merda do c******'. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC seleção brasileira Eliminatórias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES fora da globo Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano 10.09.25 17h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15