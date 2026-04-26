Debaixo de chuva e com poucas finalizações, Operário-PR e Fortaleza empatam pela Série B Estadão Conteúdo 26.04.26 20h22 Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, Operário-PR e Fortaleza empataram por 0 a 0, neste domingo, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa(PR), pela sexta rodada. Com poucas finalizações, o empate sem gols acabou sendo o resultado mais justo num jogo disputado debaixo de chuva. O empate, porém, deixou o Fortaleza mais bem colocado na tabela, na vice-liderança com 11 pontos. Dois a mais do que o Operário-PR, com nove, em sétimo lugar. O líder é o Vila Nova-GO, com 12, que empatou por 3 a 3 com o Ceará, na Arena Castelão. Na sétima rodada, o Operário-PR fará outro jogo em casa, desta vez diante do Londrina, num duelo estadual. Os dois decidiram o título paranaense em 2026, conquistado pelo time de Ponta Grossa, atual bicampeão no Paraná. O jogo será disputado no domingo, dia 3, às 16 horas. O Fortaleza também vai atuar como mandante, voltando a atuar na capital cearense diante do Goiás, num confronto entre dois times tradicionais. Eles se enfrentam no sábado (2), às 20h30. Num primeiro tempo equilibrado, o Fortaleza foi quem mais conseguiu chegar na frente em condições de finalização. Conseguiu duas vezes, mas sem sucesso. O Operário apresentava muita lentidão na saída de bola e chegava sem forças ao ataque. O lance que mais chamou atenção foi no minuto final, quando a bola tocou no braço do zagueiro Brítez, do time cearense, e os jogadores da casa queriam pênalti. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) considerou um lance involuntário, não foi chamado pelo VAR e só precisou suportar as reclamações durante o intervalo e os protestos da torcida, que enfrentou frio e chuva para ver o jogo. No segundo tempo, o Operário melhorou o seu posicionamento e empurrou o Fortaleza para seu campo defensivo. O goleiro Vinícius Silvestre, do visitante, fez uma grande defesa num chute do veterano atacante Pablo, aos 16 minutos, quando saltou e mandou a bola para escanteio. A melhor chance, porém, esteve nos pés de Hildeberto que entrou livre pelo lado direito da área e chutou cruzado, no entanto, para fora. Depois disso, só mesmo a preocupação dos médicos com o zagueiro Miranda, do Operário, que levou uma pancada na região do peito e precisou ser substituído. FICHA TÉCNICA OPERÁRIO-PR 0 X 0 FORTALEZA OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda (Klaus) e Gabriel Feliciano; Índio (Pedro Vilhena), Vinícius Diniz e Boschilia (Matheus Trindade); Aylon (Neto Paraíba), Edwin Torres (Hildeberto Pereira) e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes. FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Macuri; Pierre (Lucas Sasha), Ryan (Rodrigo Santos) e Pochettino (Paulo Baya); Miritello (Vitinho) e Luiz Fernando (Lucas Emanoel). Técnico: Thiago Carpini. CARTÕES AMARELOS - Pochettino, Lucas Gazal e Luiz Fernando (FOR) ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO) RENDA - R$ 55.670,00 PÚBLICO - 2.381 torcedores LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Operário Fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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