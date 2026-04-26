Debaixo de chuva e com poucas finalizações, Operário-PR e Fortaleza empatam pela Série B

Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, Operário-PR e Fortaleza empataram por 0 a 0, neste domingo, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa(PR), pela sexta rodada. Com poucas finalizações, o empate sem gols acabou sendo o resultado mais justo num jogo disputado debaixo de chuva.

O empate, porém, deixou o Fortaleza mais bem colocado na tabela, na vice-liderança com 11 pontos. Dois a mais do que o Operário-PR, com nove, em sétimo lugar. O líder é o Vila Nova-GO, com 12, que empatou por 3 a 3 com o Ceará, na Arena Castelão.

Na sétima rodada, o Operário-PR fará outro jogo em casa, desta vez diante do Londrina, num duelo estadual. Os dois decidiram o título paranaense em 2026, conquistado pelo time de Ponta Grossa, atual bicampeão no Paraná. O jogo será disputado no domingo, dia 3, às 16 horas.

O Fortaleza também vai atuar como mandante, voltando a atuar na capital cearense diante do Goiás, num confronto entre dois times tradicionais. Eles se enfrentam no sábado (2), às 20h30.

Num primeiro tempo equilibrado, o Fortaleza foi quem mais conseguiu chegar na frente em condições de finalização. Conseguiu duas vezes, mas sem sucesso. O Operário apresentava muita lentidão na saída de bola e chegava sem forças ao ataque.

O lance que mais chamou atenção foi no minuto final, quando a bola tocou no braço do zagueiro Brítez, do time cearense, e os jogadores da casa queriam pênalti. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) considerou um lance involuntário, não foi chamado pelo VAR e só precisou suportar as reclamações durante o intervalo e os protestos da torcida, que enfrentou frio e chuva para ver o jogo.

No segundo tempo, o Operário melhorou o seu posicionamento e empurrou o Fortaleza para seu campo defensivo. O goleiro Vinícius Silvestre, do visitante, fez uma grande defesa num chute do veterano atacante Pablo, aos 16 minutos, quando saltou e mandou a bola para escanteio.

A melhor chance, porém, esteve nos pés de Hildeberto que entrou livre pelo lado direito da área e chutou cruzado, no entanto, para fora. Depois disso, só mesmo a preocupação dos médicos com o zagueiro Miranda, do Operário, que levou uma pancada na região do peito e precisou ser substituído.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 0 FORTALEZA

OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda (Klaus) e Gabriel Feliciano; Índio (Pedro Vilhena), Vinícius Diniz e Boschilia (Matheus Trindade); Aylon (Neto Paraíba), Edwin Torres (Hildeberto Pereira) e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Macuri; Pierre (Lucas Sasha), Ryan (Rodrigo Santos) e Pochettino (Paulo Baya); Miritello (Vitinho) e Luiz Fernando (Lucas Emanoel). Técnico: Thiago Carpini.

CARTÕES AMARELOS - Pochettino, Lucas Gazal e Luiz Fernando (FOR)

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

RENDA - R$ 55.670,00

PÚBLICO - 2.381 torcedores

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).