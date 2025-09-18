Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

De volta ao Benfica, Mourinho se declara ao clube e rejeita rótulo de ultrapassado

Estadão Conteúdo

José Mourinho está de volta ao Benfica, 25 anos depois de sua primeira passagem como treinador pelo clube. O português, de 62 anos, assinou contrato até junho de 2027 e foi apresentado no centro de treinamentos, no Seixal. Com a bagagem de ter dirigido alguns dos maiores times da Europa e conquistado títulos em praticamente todos eles, o comandante chega após passagem discreta pelo Fenerbahçe, da Turquia, para a vaga do demitido Bruno Lage.

Na apresentação, Mourinho fez questão de reforçar que não encara o desafio como uma celebração tardia de sua trajetória. "Nenhum dos outros gigantes clubes que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser treinador do Benfica", disse.

Com a habitual combinação de franqueza e ironia, o português minimizou as leituras de que estaria em declínio. "Na cabeça de algumas pessoas eu tenho dois currículos, um período de sucesso e outro de fase menos feliz. A parte negativa da minha carreira é que nos últimos cinco anos joguei duas finais europeias", ironizou.

O treinador também reconheceu mudanças em sua forma de se relacionar com o futebol e com a própria vida. Declarou-se "menos egocêntrico e mais altruísta", destacando que a prioridade é o coletivo. "Eu não sou importante, o Benfica é importante", afirmou. Esse tom de humildade contrasta com a imagem autoproclamada do "Special One" e mostra um Mourinho mais maduro, disposto a canalizar sua experiência para o benefício do clube.

Outro ponto abordado foi a conexão com a torcida. "O DNA do Benfica é ganhar, mas também perder nos limites", explicou, ressaltando que o torcedor quer sentir-se representado pela entrega em campo.

O técnico também deixou claro que não vê o retorno a Portugal como epílogo da carreira. Disse estar em fase de maturidade e garantiu que continuará no futebol enquanto a paixão se mantiver intacta. A mensagem rompe com as especulações de que poderia estar próximo da aposentadoria e reforça a imagem de alguém que ainda se enxerga competitivo diante dos maiores palcos do futebol mundial.

Por fim, Mourinho não se esquivou de tratar da relação com o Porto, rival histórico do Benfica e clube onde foi multicampeão, inclusive vencedor da Champions League de 2004. "É normal que a recepção seja diferente, porque vou voltar como adversário e não para desfrutar de uma visita, mas sim para tentar ganhar o jogo. O respeito que tenho por eles, e o respeito que eles têm por mim, não vai mudar", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Benfica

José Mourinho
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista

Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira.

18.09.25 12h27

Reencontro

Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão

Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular

18.09.25 11h46

Futebol

Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal

Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré

18.09.25 11h40

Futebol

Papão investe em mais treinos táticos

18.09.25 10h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.09.25 7h00

Futebol

Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B

Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro

18.09.25 10h13

ESPORTES

VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida

Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada

18.09.25 7h49

vai ser sucesso?

Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA

Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano

17.09.25 19h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda