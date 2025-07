De onde é o Avaí Futebol Clube? Time enfrenta o Clube do Remo nesta quinta (24), no Mangueirão

O Clube do Remo entra em campo nesta quinta-feira (24/07), no Estádio Mangueirão, para enfrentar o Avaí Futebol Clube em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro entre os clubes após cerca de quatro anos.

Mas afinal, de onde é o Avaí Futebol Clube?

O Avaí é um tradicional clube de futebol sediado em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Fundado em 1923, é conhecido nacionalmente pelo apelido de “Leão da Ilha”, referência à sua localização na Ilha de Santa Catarina. Seus jogos são realizados no Estádio da Ressacada, também na capital catarinense.

A inspiração para o nome “Avahy” veio da Batalha do Avahy, episódio da Guerra do Paraguai, enquanto as cores azul e branca foram escolhidas em homenagem ao Clube de Remo Riachuelo.

O principal rival do Avaí é o Figueirense Futebol Clube, também de Florianópolis. Juntos, protagonizam o “Clássico de Florianópolis”, o maior e mais antigo clássico do futebol catarinense.

Sobre o jogo desta quinta (24)

Clube do Remo x Avaí Futebol Clube

Local: Mangueirão

Data: 24/07/2025

Horário: 21h35

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Remo: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinicius, Cantillo e Diego Hernández; Marrony, Matheus Davó e Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Raylan e Andrey; JP, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon (Thayllon).

Técnico: Jair Ventura