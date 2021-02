De 'Léo Gil' como símbolo ao 'Milagre de Itaquera': como o Vasco aparece na internet na semana decisiva

A derrota para o Internacional, com os contornos de crueldade como ocorreu, deixou marcas imediatas. Uma é a possibilidade de o Vasco ser rebaixado já na próxima rodada - caso perca para o Corinthians e o Bahia vença o Fortaleza -, outra é o símbolo da derrota e, por fim, a esperança na manutenção.

A aparente pouca disposição na marcação durante a jogada que resultou no segundo gol colorado fez de "Léo Gil" um culpado. Ao menos no Twitter, ao longo das primeiras horas desta segunda-feira, o nome do volante apareceu nos assuntos comentados naquela rede social.

As críticas foram pesadas ao volante, que chegou ao time como esperança de solucionar problemas e, até o momento, pouco fez. No último domingo, ele recebeu nota 4,0 do LANCE!.

Por outro lado, já há um início de movimento em torno do "Milagre de Itaquera", em alusão ao jogo contra o Timão, na casa do adversário. Afinal, o Vasco precisa fazer sua parte para não depender do Tricolor Baiano já nesta rodada.