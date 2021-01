De Bruno Gomes a Gabriel Pec: com Vanderlei Luxemburgo, Vasco tem valorização dos jovens

As seguidas participações positivas de Gabriel Pec, especialmente contra Red Bull Bragantino e Palmeiras, levantaram a bola do amadurecimento do meia-atacante a nível profissional. Esteja ele pronto ou não para ser titular, fato é que mais um jogador revelado na base do Vasco ganha espaço no time principal. E com Vanderlei Luxemburgo.

O próprio Talles Magno, que foi quem deu lugar a Pec entrou na última partida, foi promovido por Luxa, em 2019, na primeira passagem do treinador. Além dele, outros jogadores tiveram vez com o atual treinador, na temporada passada, e agora estão retomando espaço.

Bruno Gomes foi um. Com Luxa estreou como profissional, foi titular, tomou broncas pelos cartões amarelos no primeiro tempo. Após irregularidade com outros treinadores, retomou a titularidade com o retorno do treinador.

Vanderlei Luxemburgo deu vez também a Caio Lopes, que participou de um dos gols contra o Botafogo. O elenco vascaíno está recheado de jogadores revelados em São Januário. Com a mão do treinador, um ou outro vai ganhando chance. Se vai aproveitar ou não...

- Estamos girando (o elenco). Essa é a realidade. A oportunidade está sendo dada para cada um deles. Eu dou a oportunidade e o jogador tem que buscar em campo - explicou Vanderlei, completando mais adiante, com carinho pelo lateral-direito Cayo Tenório:

- O Tenoriozinho entrou bem de novo. Hoje (terça-feira), optei pela velocidade do Vinícius. Começamos a ter algumas opções tanto ofensivas, quanto defensivas - disse Luxemburgo.