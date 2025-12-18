David Neres marca, Napoli vence o Milan e avança à final da Supercopa da Itália Estadão Conteúdo 18.12.25 18h33 O Napoli confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final da Supercopa da Itália ao vencer o Milan por 2 a 0 nesta quinta-feira, no King Saud University Stadium. Atual campeão italiano, o time napolitano contou com gol do brasileiro David Neres para construir o resultado ainda no primeiro tempo. Campeão da Supercopa em 1990 e 2014, o clube de Nápoles agora aguarda o vencedor do confronto entre Bologna e Inter de Milão para disputar o título, marcado para domingo (21), às 16h, também na Arábia Saudita. A equipe de Milão começou melhor a partida e teve maior controle territorial nos minutos iniciais. Saelemaekers levou perigo, enquanto Rabiot quase abriu o placar em cabeceio que passou rente ao travessão. Apesar do bom início, o Milan não conseguiu transformar o volume em vantagem no marcador. O cenário mudou após uma falha decisiva do goleiro Mike Maignan. Ao tentar segurar a bola dentro da área, o francês acabou soltando nos pés de David Neres, que aproveitou o erro e empurrou para o gol, abrindo o placar para o Napoli. O lance esfriou o ímpeto do Milan e deu mais tranquilidade ao time comandado por Antonio Conte. Ainda antes do intervalo, o Napoli teve a chance de ampliar com Hojlund, que finalizou com força após jogada em velocidade, mas parou em boa defesa de Maignan, que se redimiu parcialmente do erro anterior. O primeiro tempo terminou com vantagem mínima para os napolitanos, mas com sinais de crescimento da equipe. Na volta do intervalo, o Napoli assumiu o controle das ações e passou a explorar melhor os espaços deixados pelo adversário. Amir Rrahmani quase marcou em bola aérea, exigindo nova intervenção de Maignan, que manteve o Milan vivo na partida por alguns minutos. A superioridade napolitana se transformou em gol aos 18 minutos do segundo tempo. Hojlund arrancou em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, ampliando o placar e deixando o Napoli em situação confortável na semifinal. O Milan ainda tentou reagir na reta final, adiantando suas linhas e buscando pressionar, mas encontrou um Napoli bem postado defensivamente e seguro na administração do resultado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Itália Napoli Milan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21