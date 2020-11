O apresentador David Brazil psotou uma imagem, nas suas redes sociais, com o jogador do Remo, Felipe Gedoz. A postagem viralizou nas redes sociais.

Gedoz estreou com a camisa do Remo na última sexta-feira (13), no jogo contra o Santa Cruz-PE, no Mangueirão. Gedoz perdeu um pênalti e a equipe azulina foi derrotada.