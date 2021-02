Datena confirma retorno da Fórmula 1 à Band após 41 anos; web comemora

O apresentador do 'Brasil Urgente' José Luiz Datena, que também é narrador Band nos fins de semana, confirmou na edição de hoje do programa que a Fórmula 1 está de volta as telas do grupo Bandeirantes após 41 anos. O acordo com a Liberty Midia foi assinado nesta terça-feira.

O Grupo Globo desistiu das negociações pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 após conversas em vão com a Liberty Media, empresa que detém a propriedade da categoria. Em seu lugar, a Band fechou contrato e assinou para transmitir a modalidade após 40 anos, com vínculo válido por dois anos.

A emissora conta com nomes ex-Globo para a modalidade: a repórter Mariana Becker e o comentarista Reginaldo Leme, que participou do anúncio no programa de Datena ao lado de Glenda Kozlowski, são nomes já acertados.