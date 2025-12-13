Danilo reconhece favoritismo do PSG e Léo Pereira vibra com 'melhor fase da carreira' Estadão Conteúdo 13.12.25 18h12 Classificado para a final da Copa Intercontinental neste sábado, o Flamengo iniciou a projeção da decisão com o Paris Saint-Germain. Após a vitória na semifinal, Danilo adotou um discurso de respeito ao adversário europeu e reconheceu o favoritismo do time francês no confronto decisivo. "Existe uma diferença na intensidade nos jogos do futebol brasileiro para os europeus. A forma de se disputar futebol ainda é melhor, e os melhores estão na Europa", afirmou. Danilo também destacou as características do elenco parisiense e classificou o duelo como um grande desafio para o Flamengo. "Eles são os favoritos, têm jogadores potentes e rápidos. Vai ser um jogo bonito de se jogar", avaliou. Apesar de reconhecer o peso do adversário, o defensor afirmou que o Flamengo encara os elogios e o respeito vindos do lado europeu como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. "Entendo como uma forma respeitosa de reconhecer a qualidade do Flamengo. É muito mérito nosso receber esse tipo de elogio por tudo o que temos feito", disse. Na sequência, o discurso rubro-negro ganhou um tom mais confiante com Léo Pereira. O zagueiro ressaltou o momento pessoal vivido na temporada e a preparação para a decisão. "Foi o melhor ano da minha carreira, física e mentalmente. Estou focado e preparado em todos os aspectos", afirmou. Léo Pereira também lembrou experiências recentes do Flamengo em confrontos internacionais para reforçar que a equipe pode competir em alto nível. "Fizemos grandes partidas no Mundial, ganhamos do Chelsea e não ficamos devendo nada para ninguém. Sofremos gols que serviram de aprendizado", analisou. Por fim, o defensor reforçou que o Flamengo entra em campo para disputar o título, independentemente do favoritismo apontado. "Precisamos entrar para ganhar. Não existe fórmula mágica. Vamos viver o jogo. Se for na raça, vai ser", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Danilo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26