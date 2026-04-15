Danilo marca nos acréscimos, Botafogo derrota o Racing e vence a 1ª com novo treinador Estadão Conteúdo 15.04.26 21h32 Foi com contornos dramáticos que Franclim Carvalho conquistou sua primeira vitória no comando do Botafogo. Saindo atrás do placar, conseguiu dar a volta por cima, virou o marcador, mas cedeu o empate na segunda etapa e via vitória escapando até aos 47 do segundo tempo, quando Danilo resolveu e decretou o triunfo carioca sobre o Racing por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio El Cilindro, de portões fechados, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Novamente decisivo, Danilo vai cavando cada vez mais seu nome na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Bastante elogiado pelo treinador italiano, Danilo iniciou a partida no banco de reservas, mas no segundo tempo mostrou seu poder de reação, pisou na área e completou para as redes.Outro destaque da partida foi o goleiro Neto, que teve um duelo particular com Adrián Martínez, operando diversos milagres durante os 90 minutos. A partida foi disputada com os portões fechados, uma vez que o Racing ainda cumpre punição sofre a festa realizada na partida contra o Flamengo, nas semifinais da Libertadores de 2025, por uso de rojões e sinalizadores. Com o resultado, o Botafogo agora soma quatro pontos e lidera a chave, empatado com o Caracas-VEN, porém levando vantagem no critério de gols pró (4 a 2). Já o Racing conheceu sua primeira derrota e ocupa a terceira colocação, com três pontos. O Botafogo tomou um susto logo de cara. Com três minutos, o Racing cobrou a falta na área, Neto saiu mal e Santiago Sosa aproveitou para abrir o placar de cabeça. O time carioca sentiu o baque e via o Racing pressionar e quase ampliar com Colombo, mas Neto se redimiu e fez boa defesa. O Botafogo só foi equilibrar a partida após os 20 minutos e chegou ao empate com Arthur Cabral, aproveitando o erro da defesa argentina. O gol fez o time brasileiro ter mais paciência em campo e passar a ser superior. O bom momento foi coroado com um belo lançamento do campo de defesa de Alexander Barboza, que caiu para Júnior Santos, atrás da zaga, avançar livre e virar o placar aos 40. O Racing ainda tentou reagir na reta final e Neto salvou os cariocas, em chute à queima roupa de Adrián Martínez. A volta do intervalo foi no mesmo tom que terminou o primeiro tempo. Com o Racing pressionando e Neto operando milagres, num duelo particular com Adrián Martínez. Vendo o time sem ter o controle de bola, Franclim lançou Danilo, para ter mais presença no meio de campo, mas logo após a entrada do volante, o time sofreu um apagão. Cannavo recebeu belo lançamento nas costas da defesa e cruzou rasteiro para Adrián Martínez enfim vencer Neto. Após o empate, o duelo voltou a ficar tenso, com muitas disputas por espaço, muito perde e ganha no meio de campo e discussões entre os jogadores. O Botafogo explorava bem os contra-ataques. Danilo achou bom passe para Cabral carimbar o travessão. Quando a partida parecia encaminhar para o empate, Kadir avançou e tocou para trás para Danilo completar para o gol livre e decretar a vitória brasileira. O Botafogo agora terá dois jogos contra a Chapecoense pela frente. No sábado, às 18h30, vai até a Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro, enquanto na terça-feira, às 17h, recebe os catarinenses no estádio Nilton Santos no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA RACING-ARG 2 X 3 BOTAFOGO RACING - Cambeses; Cannavó, Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Martirena (Vergara), Gonzalo Sosa (Adrián Fernández), Conechny (Solari) e Baltasar Rodríguez (Zuculini); Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas. BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Medina, Allan e Edenílson (Danilo); Matheus Martins (Barrera), Arthur Cabral (Kadir) e Júnior Santos (Villalba). Técnico: Franclim Carvalho. GOLS - Santiago Sosa, aos três, Arthur Cabral, aos 22, e Júnior Santos, aos 40 minutos do primeiro tempo; Adrián Martínez, aos 18, e Danilo, aos 47 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Arthur Cabral, Mateo Ponte e Allan. ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI). RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados. LOCAL - Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG). Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Botafogo Racing Franclim Carvalho 