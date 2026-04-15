O Liberal chevron right Esportes chevron right

Danilo marca nos acréscimos, Botafogo derrota o Racing e vence a 1ª com novo treinador

Estadão Conteúdo

Foi com contornos dramáticos que Franclim Carvalho conquistou sua primeira vitória no comando do Botafogo. Saindo atrás do placar, conseguiu dar a volta por cima, virou o marcador, mas cedeu o empate na segunda etapa e via vitória escapando até aos 47 do segundo tempo, quando Danilo resolveu e decretou o triunfo carioca sobre o Racing por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio El Cilindro, de portões fechados, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Novamente decisivo, Danilo vai cavando cada vez mais seu nome na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Bastante elogiado pelo treinador italiano, Danilo iniciou a partida no banco de reservas, mas no segundo tempo mostrou seu poder de reação, pisou na área e completou para as redes.Outro destaque da partida foi o goleiro Neto, que teve um duelo particular com Adrián Martínez, operando diversos milagres durante os 90 minutos.

A partida foi disputada com os portões fechados, uma vez que o Racing ainda cumpre punição sofre a festa realizada na partida contra o Flamengo, nas semifinais da Libertadores de 2025, por uso de rojões e sinalizadores.

Com o resultado, o Botafogo agora soma quatro pontos e lidera a chave, empatado com o Caracas-VEN, porém levando vantagem no critério de gols pró (4 a 2). Já o Racing conheceu sua primeira derrota e ocupa a terceira colocação, com três pontos.

O Botafogo tomou um susto logo de cara. Com três minutos, o Racing cobrou a falta na área, Neto saiu mal e Santiago Sosa aproveitou para abrir o placar de cabeça. O time carioca sentiu o baque e via o Racing pressionar e quase ampliar com Colombo, mas Neto se redimiu e fez boa defesa. O Botafogo só foi equilibrar a partida após os 20 minutos e chegou ao empate com Arthur Cabral, aproveitando o erro da defesa argentina.

O gol fez o time brasileiro ter mais paciência em campo e passar a ser superior. O bom momento foi coroado com um belo lançamento do campo de defesa de Alexander Barboza, que caiu para Júnior Santos, atrás da zaga, avançar livre e virar o placar aos 40. O Racing ainda tentou reagir na reta final e Neto salvou os cariocas, em chute à queima roupa de Adrián Martínez.

A volta do intervalo foi no mesmo tom que terminou o primeiro tempo. Com o Racing pressionando e Neto operando milagres, num duelo particular com Adrián Martínez. Vendo o time sem ter o controle de bola, Franclim lançou Danilo, para ter mais presença no meio de campo, mas logo após a entrada do volante, o time sofreu um apagão. Cannavo recebeu belo lançamento nas costas da defesa e cruzou rasteiro para Adrián Martínez enfim vencer Neto.

Após o empate, o duelo voltou a ficar tenso, com muitas disputas por espaço, muito perde e ganha no meio de campo e discussões entre os jogadores. O Botafogo explorava bem os contra-ataques. Danilo achou bom passe para Cabral carimbar o travessão. Quando a partida parecia encaminhar para o empate, Kadir avançou e tocou para trás para Danilo completar para o gol livre e decretar a vitória brasileira.

O Botafogo agora terá dois jogos contra a Chapecoense pela frente. No sábado, às 18h30, vai até a Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro, enquanto na terça-feira, às 17h, recebe os catarinenses no estádio Nilton Santos no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

RACING-ARG 2 X 3 BOTAFOGO

RACING - Cambeses; Cannavó, Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Martirena (Vergara), Gonzalo Sosa (Adrián Fernández), Conechny (Solari) e Baltasar Rodríguez (Zuculini); Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Medina, Allan e Edenílson (Danilo); Matheus Martins (Barrera), Arthur Cabral (Kadir) e Júnior Santos (Villalba). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - Santiago Sosa, aos três, Arthur Cabral, aos 22, e Júnior Santos, aos 40 minutos do primeiro tempo; Adrián Martínez, aos 18, e Danilo, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Arthur Cabral, Mateo Ponte e Allan.

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG).

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp

Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol

15.04.26 17h30

Futebol

CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais

Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses

15.04.26 16h45

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

mais esportes

Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém

Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo

15.04.26 12h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

É HOJE!

Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2

15.04.26 8h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Futebol

Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

15.04.26 8h00

