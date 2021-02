'Dane-se que o jogo foi ruim, o importante é ser campeão', diz Neto sobre final da Libertadores

Após a conquista do palmeirense do bicampeonato da Libertadores em cima do Santos no último sábado, o ex-jogador e apresentador Neto afirmou, durante o "Donos da Bola" desta segunda-feira, que a decisão não tem que ser bonita. Para Neto, o Palmeiras fez o certo e não devia se preocupar em ganhar de goleada.

- Qual final de Libertadores é um jogo bom? Quem falou que o Palmeiras tem que golear? O Palmeiras tem que ganhar o título. Quem não torce para nenhum dos dois pode ter achado ruim, mas é só pegar o título mundial do São Paulo, do Corinthians. Tomaram um vareio do Liverpool e do Chelsea, vamos falar a verdade - disse o apresentador.

- Dane-se que o jogo foi ruim. O importante para o palmeirense é ser campeão. E não é sorte. Quando o cara sobe de cabeça como ele subiu e manda na bochecha da rede do jeito que ele faz, isso não é sorte, é competência - concluiu Neto.

O Palmeiras volta a jogar nesta terça-feira, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. No Mundial de Clubes, o Verdão estreia no domingo, 07 de fevereiro, contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul