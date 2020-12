Cuquinha elogia 1º tempo do Santos e analisa: 'Não corremos muitos riscos'

O Santos sofreu, perdeu para a LDU, do Equador, por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas passou de fase na Copa Libertadores. O técnico auxiliar Cuquinha, que substituiu seu irmão Cuca no banco de reservas, exaltou a primeira etapa santista, mas alertou a sequência do jogo, que poderia ser perigosa.

- Até o gol era jogo controlado, com pouco risco. Primeiro tempo foi primoroso, parabenizei eles pelo primeiro tempo. E depois de um gol é difícil, dá medo, qualquer bola gera perigo. Classificação foi conquistada no primeiro jogo e no primeiro tempo de hoje. No geral, time não correu muito risco. Tivemos muitas chances, cinco, seis, sete oportunidades no primeiro tempo. Podíamos não ter corrido risco no segundo tempo. Jogo se tornou perigoso. Depois do gol, jogaram por uma bola - analisou, em entrevista coletiva.

Mesmo em jogo muito disputado, Cuquinha tratou de exaltar a vitória santista.

- Tudo faz parte. Jogamos 180 minutos e fomos melhores que a LDU. Temos que valorizar. Jogo de igual para igual lá, nós melhores no primeiro tempo aqui. É tirar lições para o próximo mata-mata. No segundo tempo controlamos até o gol. E no primeiro tempo controlamos. Até paramos achando que estava impedido, não podemos parar. John não pegou uma bola difícil. Perigo era bola alçada. Depois do gol, qualquer lance é perigoso. Se tomar gol fica fora, só por isso - finalizou.