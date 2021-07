Cúpula da CBF afasta por mais 60 dias ex-presidente Rogério Caboclo

Afastado há cerca de um mês da presidência da CBF por acusações de assédio moral e sexual de uma ex-funcionária, Rogério Caboclo seguirá fora da cúpula da entidade por mais 60 dias. Em reunião nesta quinta-feira, dirigentes entenderam que o retorno de Caboclo poderia amargar a relação entre CBF e patrocinadores. A informação é do portal 'ge'.

Opositores do ex-presidente se baseiam no artigo 143 do estatuto da CBF para manter Rogério Caboclo afastado.

"Nos casos de urgência comprovada, a Diretoria da CBF poderá afastar, em caráter preventivo, qualquer pessoa física ou jurídica direta ou indiretamente vinculada à CBF que infrinja ou tolere que sejam infringidas as normas constantes deste Estatuto ou do Estatuto da FIFA ou da CONMEBOL, bem como as normas contidas na legislação desportiva e nos regulamentos da CBF", diz o artigo.

Contudo, aliados do cartola ponderam interesses particulares na decisão de aumentar seu afastamento. Segundo eles, diretores temem suas demissões caso Caboclo retorne após o período determinado pela Comissão de Ética.

Em junho, áudios revelados pelo programa "Fantástico" confirmaram o assédio contra a a ex-funcionária de Caboclo. A conversa descrita acontece após o dirigente chamar a mulher para seu escritório em um primeiro momento.