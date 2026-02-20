Cunningham brilha, Pistons ampliam freguesia diante dos Knicks e se consolidam no topo da NBA Estadão Conteúdo 20.02.26 8h48 Sem um título da NBA desde a temporada 2003/04, quanto bateu o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant por 4 a 1 na decisão, o Detroit Pistons faz uma campanha excelente e que deixa seu torcedor entusiasmado com um possível fim do jejum. No retorno das partidas após o All-Star Games, a agora melhor equipe da classificação geral ganhou pela terceira vez na temporada do bom time dos Knicks, com show de Cade Cunningham no Madison Square Garden, em Nova York. A 41ª vitória dos Pistons, que somam somente 13 derrotas, foi construída com domínio e superioridade numérica em todos os quartos. No fim, tranquilos 126 a 111 em embate entre 1º e 3º do Leste, candidatos a se enfrentarem em uma decisão da Conferência. Cade Cunningham anotou um double-double de respeito, com 42 pontos - cestinha da noite - e ainda distribuiu 13 assistências para a equipe de Detroit ganhar todos os quartos. Paul Reed colaborou com outros 18 pontos na quarta vitória seguida da franquia. A apresentação de Cunningham tirou o brilho de Jalen Brunson, que representou o time mundo no All Star. O canadense foi quem mais pontuou do lado dos Knicks, com 30 acertos, seguido de 21 de Karl-Anthony Towns. Os visitantes até começaram bem a partida, com vantagem de 9 a 2, mas assim que os Pistons assumiram a dianteira, não foram mais incomodados - chegou a abrir 104 a 85. Principal reboteiro dos Pistons, Jalen Duran desfalcou a equipe na importante partida no Madison Square Garden, assim como Isaiah Stewart. A dupla cumpre suspensão de 10 jogos por briga diante do Charlotte Hornets. Os Pistons ganharam oito dos últimos 10 encontros, campanha idêntica dos Celtics, mas que ganharam seis vezes a menos (36/19) e ocupam a segunda colocação do Leste ao superarem, justamente, os Knicks. Jogando no Chase Center, na Califórnia, os maiores campeões da NBA aproveitaram a ausência de Stephen Curry para somar grande triunfo por 121 a 110, em bela demonstração de jogo em conjunto. Payton Preitchard foi o cestinha, com 26 pontos para o Boston. Nos Warriors, que sofrem com as lesões, De'Anthony Melton, substituto de Curry, anotou 18 vezes, uma a mais que o brasileiro Gui Santos, cada vez mais ganhando espaço na equipe. CONFIRA OS RESULTADOS DE QUINTA-FEIRA: Cleveland Cavaliers 112 x 84 Brooklyn Nets Washington Wizards 112 x 105 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 107 x 117 Atlanta Hawks Charlotte Hornets 101 x 105 Houston Rockets New York Knicks 111 x 125 Detroit Pistons Chicago Bulls 101 x 110 Toronto Raptors San Antonio Spurs 121 x 94 Phoenix Suns Sacramento Kings 94 x 131 Orlando Magic Golden State Warriors 110 x 121 Boston Celtics Los Angels Clippers 115 x 114 Denver Nuggets CONFIRA OS JOGOS DE SEXTA-FERIA: Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers Washington Wizards x Indiana Pacers Memphis Grizzlies x Utah jazz Atlanta Hawks x Miami Heat Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers x Denver Nuggets S Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basquete NBA Detroit Pistons New York Knicks COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56