Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cunningham brilha, Pistons ampliam freguesia diante dos Knicks e se consolidam no topo da NBA

Estadão Conteúdo

Sem um título da NBA desde a temporada 2003/04, quanto bateu o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant por 4 a 1 na decisão, o Detroit Pistons faz uma campanha excelente e que deixa seu torcedor entusiasmado com um possível fim do jejum. No retorno das partidas após o All-Star Games, a agora melhor equipe da classificação geral ganhou pela terceira vez na temporada do bom time dos Knicks, com show de Cade Cunningham no Madison Square Garden, em Nova York.

A 41ª vitória dos Pistons, que somam somente 13 derrotas, foi construída com domínio e superioridade numérica em todos os quartos. No fim, tranquilos 126 a 111 em embate entre 1º e 3º do Leste, candidatos a se enfrentarem em uma decisão da Conferência.

Cade Cunningham anotou um double-double de respeito, com 42 pontos - cestinha da noite - e ainda distribuiu 13 assistências para a equipe de Detroit ganhar todos os quartos. Paul Reed colaborou com outros 18 pontos na quarta vitória seguida da franquia.

A apresentação de Cunningham tirou o brilho de Jalen Brunson, que representou o time mundo no All Star. O canadense foi quem mais pontuou do lado dos Knicks, com 30 acertos, seguido de 21 de Karl-Anthony Towns. Os visitantes até começaram bem a partida, com vantagem de 9 a 2, mas assim que os Pistons assumiram a dianteira, não foram mais incomodados - chegou a abrir 104 a 85.

Principal reboteiro dos Pistons, Jalen Duran desfalcou a equipe na importante partida no Madison Square Garden, assim como Isaiah Stewart. A dupla cumpre suspensão de 10 jogos por briga diante do Charlotte Hornets.

Os Pistons ganharam oito dos últimos 10 encontros, campanha idêntica dos Celtics, mas que ganharam seis vezes a menos (36/19) e ocupam a segunda colocação do Leste ao superarem, justamente, os Knicks.

Jogando no Chase Center, na Califórnia, os maiores campeões da NBA aproveitaram a ausência de Stephen Curry para somar grande triunfo por 121 a 110, em bela demonstração de jogo em conjunto. Payton Preitchard foi o cestinha, com 26 pontos para o Boston.

Nos Warriors, que sofrem com as lesões, De'Anthony Melton, substituto de Curry, anotou 18 vezes, uma a mais que o brasileiro Gui Santos, cada vez mais ganhando espaço na equipe.

CONFIRA OS RESULTADOS DE QUINTA-FEIRA:

Cleveland Cavaliers 112 x 84 Brooklyn Nets Washington Wizards 112 x 105 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 107 x 117 Atlanta Hawks Charlotte Hornets 101 x 105 Houston Rockets New York Knicks 111 x 125 Detroit Pistons Chicago Bulls 101 x 110 Toronto Raptors San Antonio Spurs 121 x 94 Phoenix Suns Sacramento Kings 94 x 131 Orlando Magic Golden State Warriors 110 x 121 Boston Celtics Los Angels Clippers 115 x 114 Denver Nuggets

CONFIRA OS JOGOS DE SEXTA-FERIA:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers Washington Wizards x Indiana Pacers Memphis Grizzlies x Utah jazz Atlanta Hawks x Miami Heat Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers x Denver Nuggets S

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Basquete

NBA

Detroit Pistons

New York Knicks
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular

Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada

19.02.26 17h54

Futebol

Leão avança, mesmo sem convencer

19.02.26 14h06

FUTEBOL

Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna

Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna

19.02.26 13h57

futebol

Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão

Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos

19.02.26 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

futebol

Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão

Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos

19.02.26 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda