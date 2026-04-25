Cuca lamenta empate do Santos após abrir 2 a 0 e cobra erros evitáveis: 'Merecíamos vencer' Estadão Conteúdo 25.04.26 22h06 O empate por 2 a 2 com o Bahia, após abrir vantagem de dois gols, deixou um gosto amargo no Santos, e o técnico Cuca não escondeu a frustração. Em entrevista após a partida, o treinador valorizou a atuação da equipe, mas apontou falhas pontuais como determinantes para a reação adversária na Arena Fonte Nova. "Isso que é duro. Você faz uma partida como a gente fez em grande parte do jogo e tem que explicar certas situações", afirmou. Para Cuca, o primeiro gol sofrido mudou completamente o cenário do jogo, até então controlado pelo time paulista. O treinador citou diretamente o lance que originou a reação do Bahia e revelou ter conversado com o goleiro Diógenes. "Se a gente não toma um gol que era evitável já eram 30 minutos. Qual chance o Bahia tinha criado até então? Pelo contrário, quem teve as chances fomos nós de fazer o terceiro gol", disse. Mesmo com o resultado, Cuca defendeu o plano de jogo adotado pelo Santos e evitou críticas públicas mais incisivas. Segundo ele, a estratégia funcionou e só passou a ser questionada após o gol sofrido. "O planejamento estava certo. Vou cobrar, sim, individualmente e coletivamente, mas internamente. Aqui fora, não", completou. O técnico também fez questão de destacar o desempenho da equipe mesmo sem nomes importantes, como Neymar e Gabigol. Para ele, a atuação dos jovens reforça o crescimento do grupo em meio às dificuldades. "Mostramos jogo, e num momento assim isso é importante. O Neymar faz falta, o Gabigol também, mas esses meninos foram muito bem. Isso encorpa o elenco, faz a gente crescer", avaliou. Apesar do tom de cobrança, Cuca reconheceu que o momento exige ajustes e projetou mudanças para a sequência da temporada. A abertura da próxima janela de transferências foi citada como ponto importante para reforçar o elenco. "Saio frustrado, claro, mas vou corrigir internamente. Daqui a pouco tem uma parada, tem uma janela, e vamos fazer as avaliações necessárias com a diretoria. Temos carências? Sim, todos têm", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Cuca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza Adenirson Oliveira reformulou o escudo do peixe em homenagem ao Pelé. Mudança gerou elogios, críticas e viralizou ao ser repostado por um perfil de futebol 19.01.23 16h54 FUTEBOL Ex-esposa do boxeador Floyd Mayweather morreu de overdose acidental, diz autópsia Josie Harris foi encontrada morta em março 13.06.20 20h54 FUTEBOL Irã afirma que seleção busca realizar participação 'orgulhosa e bem-sucedida' na Copa do Mundo A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel 23.04.26 11h28